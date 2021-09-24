Обозреватель ТАСС Андрей Шитов представит печатную версию своей книги о США на ММКЯ

Ведущий обозреватель ТАСС, журналист-международник Андрей Шитов представит печатную версию своей книги "Четверть века в Америке. Записки корреспондента ТАСС" на Московской международной книжной ярмарке. Встреча с автором включена в программу ММКЯ 27 сентября. Начало - в 13:00.

Прошлой осенью книга была опубликована в электронном формате на сервисе ЛитРес, в июле текущего года издательство АСТ выпустило печатное издание. "Конечно, за год я успел привыкнуть к существованию текста, которым постоянно пользуюсь в работе. Но я даже не представлял, насколько, оказывается, приятно держать в руках свою бумажную книгу. К тому же, на мой взгляд, удачно оформленную", - отметил Андрей Шитов.

На презентации книги обозреватель ТАСС хочет обратиться к темам, которые сейчас на слуху. "Поговорим о том, почему американцам пришлось через 20 лет после чудовищных терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне позорно ретироваться из Афганистана, и о том, почему в США люди, включая детей, нередко гибнут от рук преступников, устраивающих массовые расстрелы", - уточнил он. Кроме того, один из разделов книги посвящен анализу нравов и "психологического портрета" простых американцев. В частности, журналист поделится с участниками встречи своим видением того, почему американцы "не умеют быть счастливыми". "Хочу выразить благодарность руководству ТАСС за поддержку и помощь, в том числе и с организацией выступления на ММКЯ. А коллег заверить, что дарственные экземпляры, обещанные при выходе книги, ждут своих адресатов. Надеюсь, до конца года все же удастся лично повидаться с друзьями", - заключил он.

Московская международная книжная ярмарка пройдет в 34-й раз в столице с 24 по 27 сентября при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российского книжного союза и Правительства Москвы. В этом году событие состоится на площадке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" (павильон № 5) на Краснопресненской набережной. В деловую программу ММКЯ-2021 включены более 300 мероприятий, свои коллекции представят свыше 200 издательств. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Место и время проведения:

27 сентября 2021 года, 13:00. ЦВК "Экспоцентр", павильон №5, 1-й этаж, зал 5.3, сессия "Америка и американцы: честный, придирчивый и любящий взгляд".