Фотографии ТАСС помогут узнать, как развивалась Москва

Фотовыставка "90 лет развивая Москву" открылась сегодня в Климентовском переулке столицы. Экспозиция посвящена 90-летию Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Исторические снимки столицы предоставлены партнерами выставки - информационным агентством России ТАСС и Главным архивным управлением города Москвы, а также музеем архитектуры им. А. В. Щусева и жителями города. Современные фотографии созданы известным московским фотографом-урбанистом Дмитрием Чистопрудовым.

Кадры, вошедшие в экспозицию, позволяют увидеть, как раньше выглядели знакомые всем места столицы. Они показывают, как развивалась Москва и насколько радикальные перемены произошли в городе с начала XX века: как на месте старых построек выросли современные кварталы, заболоченный берег Москвы-реки превратился в самую известную набережную города, а вместо заброшенных полей и тупиковых улиц возникли спортивные арены, прогулочные зоны и городские парки.

Во многом все эти перемены - результат работы Департамента экономической политики и развития города (в прошлом - Мосгорплан). На протяжении почти целого столетия ведомство находится на острие самых насущных проблем экономики города; разработки Мосгорплана были востребованы не только в Москве, но и в других городах бывшего СССР. Сегодня специалисты департамента ежедневно решают важнейшие задачи социально-экономического развития столицы, проводят экономическую экспертизу проектов, программ и идей, которые ложатся в основу решений городских властей.