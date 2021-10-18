На спецпоказе ТАСС и КАРО.Арт показали фильм-автобиографию Аньес Варда

Прощальный фильм француженки Аньес Варда продолжил серию кинопоказов в рамках совместной программы информационного агентства ТАСС и КАРО.Арт под названием "Смена перспективы". Она посвящена ключевым женщинам-режиссерам в истории мирового кино. Просмотр и последующее обсуждение документальной автобиографии "Варда глазами Аньес" состоялись в минувшую пятницу в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Картина "Варда глазами Аньес" - не первая попытка женщины-режиссера рассказать о себе. И, к сожалению, последняя: фильм был выпущен в феврале 2019 года, а в марте Аньес уже не стало. Картина получилась очень удачной для первого знакомства с творчеством Варда. Даже если вы не знаете, кто она такая, она сама об этом расскажет. В фильме женщина-режиссер строит картину своей жизни из обрывков воспоминаний, фотографий, произведений живописи и собственного творчества, создавая некий художественный проект, посвященный самой себе. Не каждый может себе это позволить, а Аньес делала этот несколько раз в своей жизни", - пояснила киноредактор ТАСС Тамара Ходова, которая также выступила модератором экспертной дискуссии после показа.

Аньес Варда начинала свою карьеру как фотограф, проработав десять лет в одном из французских драматических театров. В этот период она сняла свой дебютный фильм "Пуэнт-Курт" про жизнь в родном крошечном рыбацком поселке на юге Франции. "Аньес Варда часто называют бабушкой французской "новой волны". Это движение в киноискусстве появилось в 1960-е годы, и благодаря нему известность получили такие режиссеры, как Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар. Варда же сняла свой первый фильм за несколько лет до появления этого культурного феномена и таким образом предопределила его принципы и основы", - отметила Тамара Ходова.

Во время обсуждения, которое состоялось после фильма, зрители по традиции задавали вопросы Тамаре Ходовой и интересовались тем, где режиссер искала источники для отображения своего видения мира, как она находила средства для создания экспериментальных работ и за счет чего ей удавалось сочетать в них документализм и креативность. "Она снимала фильмы не с позиции того, что это важно сохранить для истории, быть в гуще событий, а потому, что какое-то явление ее искренне интересовало. Она уникальный человек, который всегда делал то, что нравится, вне зависимости от того, кто и как на это посмотрит. В этом ее величие. Больше таких не было и не будет", - выразила мнение Тамара Ходова.

Показ фильма "Варда глазами Аньес" стал уже третьей частью программы "Смена перспективы". До конца года зрители увидят еще две картины. Напомним, что идея совместного проекта родилась из одноименного спецпроекта , который вышел на сайте агентства в прошлом году.

Репертуарная политика специального проекта КАРО.Арт сети кинотеатров "Каро" подразумевает показы авторского, экспериментального, классического и культового кино на языке оригинала с субтитрами. Показы сопровождаются обсуждением при участии известных деятелей искусства. Информационным партнером текущего спецпоказа выступило радио Monte Carlo.