"Ньюм" и московский Музей космонавтики запустили серию роликов о российских космонавтах

Агентство ТАСС и его информационно-образовательный проект "Ньюм" совместно с московским Музеем космонавтики запустили новый проект - серию роликов "Суперспособности космонавтов". Всего в нем четыре истории, первая из которых вышла сегодня, в день начала космического телевизионного вещания.

Ролики рассказывают о гибких навыках (soft skills) российских космонавтов, которые помогли им в нестандартных ситуациях в космосе. Героем первого видео стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР № 61 Александр Лавейкин, который в 1987 году совершил полет на космическом корабле "Союз ТМ-2" к орбитальному комплексу "Мир". Его космическая вахта, включая работу на станции, продлилась 174 дня. Лавейкин трижды выходил в открытый космос, где провел более восьми часов.

"Сейчас все больше говорят о том, как важно помимо профессиональных, специальных навыков развивать надпрофессинальные, гибкие навыки. К ним можно отнести работу в команде, эмоциональный интеллект, работу в режиме неопределенности, умение находить нестандартные подходы к решению задач, наставничество и многие другие. В рамках еще одного совместного проекта "Ньюма" и московского Музея космонавтики мы решили поговорить о важности гибких навыков с космонавтами. Представители этой невероятно сложной и по-настоящему героической профессии рассказали, какие soft skills помогали им во время подготовки к полетам в космос и что пригодилось во время полета. Спасибо коллегам из музея за организацию интервью с космонавтами, помощь в проведении съемок и спасибо нашим героям-космонавтам, что они нашли время в своем более чем плотном графике поговорить о своей профессии", - отметила руководитель проекта "Ньюм" Ольга Хабарова.

В первом ролике Александр Лавейкин рассказал о том, какие навыки нужны, чтобы стать космонавтом, и привел примеры из своей работы на орбитальной станции. По его словам, в космосе надо быть готовым ко всему, а успешно преодолеть экстремальные ситуации помогают не только профессиональные знания, но и личностные качества: умение принимать решения быстро и без паники, способность творчески и критически мыслить, а также коммуникативные навыки, которые позволяют установить взаимопонимание с товарищами по экипажу.

"Сегодня каждому из нас как никогда важно развивать свои гибкие навыки. Они необходимы для жизни, учебы и работы в современном мире и помогают человеку работать в команде, коммуницировать, решать проблемы, планировать свою деятельность. В ходе подготовки к космическому полету и на протяжении его осуществления космонавты значительно "прокачивают" свои soft skills. В московском Музее космонавтики мы часто общаемся с космонавтами и понимаем, что они могут поделиться ценными мнениями о том, какие навыки необходимо развивать, как это эффективнее сделать и чем они могут помочь в будущем. Именно этой теме посвящена серия "ньюмов", которые мы подготовили совместно с агентством ТАСС", - рассказал руководитель образовательных программ московского Музея космонавтики Альфред Вардазарян.

Героями проекта станут также летчик-космонавт Андрей Борисенко, космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков и космонавт-испытатель Иван Вагнер. Видеоролики будут выходить каждые две недели, их можно увидеть в пабликах "Ньюма" во "ВКонтакте", Youtube, Instagram и Tik Tok.

А в самом Музее космонавтики в Москве можно увидеть макет Международной космической станции, инструменты и личные вещи космонавтов и астронавтов, а также дубликат 3D-биопринтера "Орган.Авт", с помощью которого проводятся эксперименты на МКС.

"Ньюм" - проект, который был запущен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Он в максимально простой и доступной форме знакомит детей с важными для них темами, отвечая на самые разные вопросы: об образовании, спорте, взрослении, субкультуре и многом другом. Ключевой формат подачи контента - "ньюмы": короткие анимационные ролики и видеоновости, длительностью от 30 секунд до нескольких минут.

Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев России. Его история началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса". Сегодня Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры города Москвы. Его современная экспозиция состоит из восьми выставочных залов. Коллекция музея насчитывает более 100 тыс. единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики.