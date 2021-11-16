ТАСС систематизирует и верифицирует свой исторический фотоархив за 1970-е годы

Тысячи уникальных работ фотокорреспондентов ТАСС с 1970 по 1979 годы ХХ века, на которых запечатлены важнейшие события политической и общественной жизни СССР и мира, лидеры государств, известные деятели культуры, науки и спорта, артисты и исследователи, были верифицированы и систематизированы ТАСС при поддержке Банка ВТБ в текущем году. Проект реализуется в год 95-летия фотослужбы ТАСС.

Порядка 16 тыс. уникальных снимков уже атрибутированы и выпущены в медиабанке ТАСС, еще около 6 тыс. негативов систематизировано в "физическом" фотоархиве агентства. До конца года будут опубликованы еще примерно 7 тыс. фотографий. Примечательно, что каждый снимок выпускается с подписями на русском и английском языках, что значительно расширяет аудиторию проекта - информация о значимых исторических событиях становится доступной не только российским, но и зарубежным пользователям.

В масштабном проекте ТАСС занята большая команда специалистов: редакторы и бильд-редакторы, юристы и историки. Привлекаются и внешние эксперты. С каждым негативом или отпечатком на бумажном носителе ведется индивидуальная работа - это кропотливый исследовательский труд, требующий поиска информации и ее детального изучения. Изображения проверяются по хранящимся в агентстве журналам учета и базам данных, подтверждаются авторские права, уточняются факты и даты запечатленных событий и их участники. Параллельно эксперты устанавливают, сохранился ли в ТАСС оригинальный авторский негатив или его копия, так как многие работы журналистов агентства находятся в государственных архивах.

Такая скрупулезная работа позволяет не только физически систематизировать исторический фонд ТАСС, но и поставить на учет каждую единицу хранения, полностью атрибутировать и тегировать фотографии по единому международному стандарту.

Зачастую выявляются и уникальные снимки, которые не публиковались ни в советской прессе, ни в наши дни. В их числе, например, серия работ Владимира Мусаэльяна, снятых на черно-белую и цветную пленки. На них запечатлены генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон в неформальной обстановке во время встречи в загородной резиденции президентов США Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

Отдельное направление работы - пополнение исторического фотоархива ТАСС не опубликованными в прежние годы снимками репортеров агентства. В частности, коллекцию дополнили фотографии Валентина Соболева, сделанные им в 1970-е годы не только в СССР, но и в Афганистане, Вьетнаме, Иране и Анголе. В их числе кадры, запечатлевшие писателя, поэта, драматурга и публициста Константина Симонова во время репетиции спектакля "Русские люди" в Малом театре, трогательные снимки вьетнамских и ангольских детей, гражданская война в Афганистане.

В 2021 году работа по систематизации архива была переведена на новую платформу DAM (Digital Аssets Мanagement, система управления цифровыми активами) - внутреннюю систему хранения контента и прав на него, в которой одновременно могут работать редакторы и юристы. Благодаря этому поиск снимков и подтверждение авторских прав теперь занимают несколько секунд, что значительно ускорило и упростило взаимодействие сотрудников различных подразделений агентства.

Напомним, в 2015-2016 годах ТАСС при поддержке Банка ВТБ оцифровал уникальный исторический фонд фотографий агентства, насчитывающий свыше 850 тыс. снимков с начала ХХ века. Этот проект стал крупнейшим на всем медиапространстве России. Всего медиабанк ТАСС насчитывает более 28 млн изображений.