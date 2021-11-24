Фотокорреспонденты ТАСС вошли в число победителей Winter Sports Photo Awards

Фотокорреспонденты ТАСС Сергей Бобылев и Наталия Федосенко стали призерами международного конкурса Winter Sports Photo Awards. Имена лауреатов были объявлены в понедельник на IV Всемирном медиасаммите (ВМС), организованном агентством Синьхуа.

В номинации Actions Single Photo/The Movement победил снимок Сергея Бобылева, запечатлевший выступление танцевальной пары Екатерины Мироновой и Евгения Устенко во время произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию – 2021 в Челябинске. По словам фотокорреспондента ТАСС, он не первый раз снимает этот вид спорта и давно вынашивал идею подобного кадра.

"В произвольной программе у танцевальных пар есть такой момент, когда фигуристы выполняют вращения. Я и раньше пытался поймать интересный ракурс во время таких выступлений, используя длинную выдержку, но не получалось. Это довольно сложная задача, учитывая, что во время съемки скорость движения камеры должна совпасть со скоростью вращения фигуристов. А в этот раз все сложилось", – рассказал Бобылев.

Снимок Наталии Федосенко получил специальный приз президиума ВМС. Этой наградой отмечаются фотографии, отобранные из работ финалистов и не вошедшие в основные номинации конкурса. На снимке фотокорреспондент ТАСС запечатлела 79-летнюю пенсионерку Любовь Мореходову, которая катается на коньках по озеру Байкал.

В этом году на Winter Sports Photo Awards было подано 2740 работ от 870 фотокорреспондентов из 65 стран и регионов мира. Жюри оценивало их в двух основных категориях, в каждой из которых были номинации для отдельных фотографий и серии снимков. Кроме того, 10 работ получили специальный приз президиума ВМС.

Цель конкурса, который проводится с 2014 года, – поддержка и поощрение талантливых представителей мировых медиа, снимающих зимние виды спорта. В этом году Winter Sports Photo Awards приурочен агентством Синьхуа к предстоящей XXIV зимней Олимпиаде в Пекине. Председателем международного жюри конкурса стал Боб Мартин (Великобритания), возглавлявший фотосопровождение летних Олимпийских игр – 2012 в Лондоне.