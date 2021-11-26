Фотокорреспонденты ТАСС стали лауреатами конкурса "Энергия побед"

Фотокорреспонденты ТАСС Сергей Бобылев и Валерий Шарифулин вошли в число призеров XI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед". Торжественная церемония награждения состоялась вчера в Москве.

Сергей Бобылев занял второе место в номинации "Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу" среди федеральных СМИ. Жюри отметило его снимок "Движение", запечатлевший момент из выступления танцевальной пары Екатерины Мироновой и Евгения Устенко во время произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию - 2021 в Челябинске.

"В феврале этот кадр занял первое место в номинации "Спортивное мероприятие" на конкурсе Pictures of the Year (POY), а в начале этой недели вошел в число победителей международного конкурса Winter Sports Photo Awards. И вот теперь - новая награда. Конечно, такое тройное признание вдохновляет, отличная мотивация для поиска новых интересных ракурсов и сюжетов. Фигурное катание - спорт зрелищный, но в нем сложно снять что-то оригинальное, поэтому идешь на творческие эксперименты. Не всегда они удаются, но в этой фотографии все задуманное получилось", - сказал Сергей Бобылев.

Третье место в этой же номинации жюри присудило Валерию Шарифулину за фотографию, снятую на Олимпиаде - 2020 в Токио. Фотокорреспондент ТАСС запечатлел финальный поединок по фехтованию среди женщин между Мартой Мартьяновой из России и Астрид Гюйар из Франции.

Первое место в номинации "Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу" занял фотокорреспондент газеты "Спорт-экспресс" Александр Федоров.

Конкурс "Энергия побед", организованный Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО "Газпром", проводится с 2011 года. В этом году в нем приняли участие 357 журналистов из 64 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Жюри оценивало их в 11 номинациях; кроме того, были вручены специальные призы конкурса.