ТАСС стал лауреатом премии "За верность науке"

Названы имена лауреатов Всероссийской премии "За верность науке", призванной поддержать проекты, направленные на популяризацию научных достижений и повышение престижа научной работы. Торжественная церемония награждения прошла сегодня в Государственном Кремлевском дворце.

В специальной номинации "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды" награду получил исторический лонгрид ТАСС "Поколение Д". Проект был выпущен в 2020 году и приурочен к 195-летию восстания декабристов на Сенатской площади. Его авторы предложили посмотреть на события 1825 года не как на организованное движение, а как на историю поколения. Публикация состоит из пяти глав-эпох (1789, 1812, 1814-1824, 1825, 1826), характеризующих общественно-политический контекст эпохи.

"Визуализация, дизайн, иллюстрации - уже привычные для нас с коллегами номинации. Но вот "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды" - это что-то новенькое. Очень ценно, что нашу деятельность заметило почетное жюри и министерство науки и образования. Надеемся, это поспособствует росту участия и инициативы со стороны российских ученых и институтов в нашем совместном деле просвещения", - прокомментировала награду один из авторов проекта, заместитель руководителя отдела специальных проектов ТАСС Дарья Донина.

Победители премии получили денежные призы и специальные награды: поездку на космодром, участие в экспедиции к Северному полюсу на "Ледоколе знаний" и продвижение собственного научно-популярного проекта.

Премия "За верность науке" проводится с 2015 года. Организатором выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия - Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и МГУ им. М. В. Ломоносова. Награды вручались в 15 номинациях.

Полный список победителей представлен на сайте Минобрнауки России.