ТАСС станет участником международного форума "Мы вместе"

ТАСС примет участие в работе Международного форума гражданского участия "Мы вместе", который пройдет со 2 по 5 декабря в Москве. Представители агентства станут спикерами деловой программы события, кроме того, ТАСС откроет на форуме фотовыставку, приуроченную к международному и национальному Дню волонтера.

В экспозицию "Добро в наших руках", которая откроется 2 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж", войдут снимки фотокорреспондентов ТАСС, посвященные развитию волонтерского движения в России. Фотографии охватывают период последнего десятилетия и рассказывают о знаковых событиях, которые прошли в стране с участием добровольцев. Работа во время пандемии COVID-19, помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, участие в масштабных спортивных проектах и акциях, направленных на сохранение исторической памяти, – эти и другие сюжеты лежат в основе эксклюзивных кадров ТАСС, представленных на выставке. Их героями стали люди, сделавшие добровольную помощь смыслом жизни.

4 декабря собственный корреспондент отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Бэлла Волкова примет участие в сессии "Пиар и маркетинг в НКО. Как продвигать свои инициативы? И что делать, если нет бюджета". В своем выступлении она расскажет, какие истории могут заинтересовать СМИ и как наладить сотрудничество с медиа. Спикерами события станут также руководитель по развитию социальных проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Александра Калашникова и руководитель группы по работе с медиа VK Александра Шурыгина.

5 декабря директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова выступит на пленарной сессии "Год #МыВместе в медиа". Ожидается, что в дискуссии также примут участие управляющий директор АО "Русская Медиагруппа" Дмитрий Медников, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, глава MAER Константин Майор и другие.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проводится в России с 2015 года и посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и платформа Добро.рф. В этом году форум пройдет под эгидой ЮНЕСКО и соберет волонтеров из более чем 40 стран. В нем также примут участие руководители ведущих некоммерческих организаций, фондов, госучреждений, домов культуры, вузов и библиотек, представители бизнеса и медиаиндустрии. Центральным событием станет торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе", где объявят и наградят лауреатов. ТАСС выступает информационным партнером форума.