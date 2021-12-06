ТАСС провел на RIW 20/21 сессию, посвященную диджитал-спецпроектам

ТАСС принимает участие в 13-й Неделе российского интернета RIW 20/21 - одном из самых значимых событий в отечественной индустрии высоких технологий. Сегодня агентство провело в рамках форума сессию "Диджитал-спецпроект: определяем границы жанра".

Модератором события выступила руководитель отдела спецпроектов ТАСС Кристина Недкова, в число спикеров вошла ее заместитель Дарья Донина. В дискуссии также принял участие медиаисследователь, доцент РГГУ Максим Корнев, а онлайн к разговору присоединились представители компаний Сбер, студии "Инфографика", N + 1, креативного агентства "Пикчер", а также сотрудники Музея Москвы и Музея истории ГУЛАГа. Они обсудили специфику разработки спецпроектов, их виды, задачи и показатели, которые помогают определить эффективность этих работ.

Ежегодно на сайте ТАСС выходят десятки специальных проектов, многие из них отмечены российскими и международными отраслевыми наградами. Вместе с тем, по словам Дарьи Дониной, сегодня у спецпроекта нет четко закрепленного определения. "Им может быть все, на что тратятся особые ресурсы - человеческие, денежные, технологические. Спецпроектом может быть даже игра или серия роликов в Тик-Токе. То есть у него нет форматных и жанровых границ", - отметила спикер. Она привела в пример спецпроекты, которые выпускает ТАСС, и уточнила, что из-за расплывчатости такого термина чаще использует определение "мультимедийный лонгрид".

Оценивая итоги дискуссии, Донина отметила, что спецпроекты - зонтичный термин, подразумевающий огромное количество форматов и жанров. "Было бы правильно образовывать заказчиков и аудиторию, оперировать какими-то своими сетками форматов или прейскурантами, чтобы сразу было ясно, что под спецпроектом может подразумеваться не только лендинг", - сказала замруководителя отдела спецпроектов ТАСС.

По словам Кристины Недковой, каждый из спикеров по-своему понимает слово "спецпроект" и его назначение. "Кто-то считает, что главное в проекте - это бюджеты, кто-то - что площадка. Кто-то предлагает оптимальное решение для заказчика, кто-то больше ориентируется на аудиторию, а кто-то вежливо напоминает, что без грамотной дистрибуции существование любого креативного формата не имеет смысла. Но, к нашему счастью, мы все сошлись на том, что спецпроект - это не только лонгриды и лендинги. Да, возможно, в будущем проекты станут более специализированными. Кто-то будет делать инфографические лендинги, кто-то подкасты, кто-то тесты и игры, а кто-то - снимать сериалы. Но их будет объединять одно - стремление нелинейно решить задачу. В этом мы с коллегами сходимся", - сказала Недкова.

8 декабря на RIW 20/21 пройдет еще одно мероприятие с участием представителя ТАСС. Руководитель редакции проекта "Проверка информации" Ольга Погорельцева выступит на сессии "Пандемия fake news: меры противодействия". Участники дискуссии обсудят актуальное состояние отрасли и уровень влияния фейков на индустрию интернет-коммуникаций, инструменты и способы противодействия распространению недостоверного контента, технологии фактчекинга и пути их развития.

13-я Неделя российского интернета проходит с 6 по 12 декабря на нескольких площадках и в разных форматах. Ее организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), поддержку событию оказывают профильные министерства и ведомства, а также игроки российского интернет-рынка. Ключевыми направлениями дискуссии на RIW 20/21 станут цифровые тренды, экономика, бизнес, технологии, инновации, кадры, digital, mobile, искусственный интеллект, коммуникации, новые медиа, креативные индустрии и другие темы.