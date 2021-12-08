"Ньюм" и Минпросвещения запустили серию анимационных роликов о Великой Отечественной войне

Агентство ТАСС и его информационно-образовательный проект "Ньюм" совместно с Министерством просвещения РФ запустили серию анимационных роликов "Без срока давности". Они созданы в рамках одноименного международного проекта по мотивам сочинений российских школьников о Великой Отечественной войне.

Проект "Без срока давности" посвящен сохранению исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников. В рамках него проводится всероссийский конкурс сочинений, который призван приобщить подрастающее поколение к изучению истории своей страны. Совместно с Министерством просвещения РФ команда "Ньюма" отобрала 10 работ из числа победителей конкурса. Каждое из этих сочинений легло в основу анимационного ролика.

Сегодня вышел первый ролик серии - "Подвиг лучшего друга". Его можно посмотреть в пабликах "Ньюма" во "ВКонтакте", Youtube, Instagram. Ролик создан по мотивам сочинения Степана Кетова, ученика Радищевской средней школы № 1 в Ульяновской области. В основу легла история, рассказанная бабушкой мальчика. В сочинении идет речь о подвиге советского разведчика, который в октябре 1943 года ценой своей жизни помог отвлечь врага и тем самым позволил разведгруппе выполнить особо важное задание. С помощью современных технологий команда "Ньюма" оживила этот рассказ, предоставив широкой аудитории возможность познакомиться с одним из героических эпизодов нашей истории.

"С идеей анимировать сочинения выступило Министерство просвещения, а мы с удовольствием взялись за ее реализацию. Команда "Ньюма" адаптировала сочинения для создания сценариев, разработала визуальную концепцию и дизайн, создала персонажей, а затем все это отрисовала и смонтировала. Всего будет 10 роликов, все они будут опубликованы в течение декабря 2021 года", - рассказала руководитель проекта "Ньюм" Ольга Хабарова.

"Ньюм" - проект, который был запущен ТАСС летом 2019 года в партнерстве с Министерством просвещения РФ. Он в максимально простой и доступной форме знакомит детей с важными для них темами, отвечая на самые разные вопросы: об образовании, спорте, взрослении, субкультуре и многом другом. Ключевой формат подачи контента - "ньюмы": короткие анимационные ролики и видеоновости, длительностью от 30 секунд до нескольких минут.