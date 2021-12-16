Новогоднюю елку ТАСС установили в ГУМе

ТАСС стал участником ежегодного проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". В этом году елку агентства украсили игрушки с рисунками воспитанниц приюта при Николо-Сольбинском женском монастыре в Ярославской области.

На протяжении нескольких лет ТАСС собирает и дарит новогодние подарки детям, живущим в обители. Эта акция всегда вызывает большой отклик среди сотрудников агентства, которые помогают исполнять самые заветные детские желания. Воспитанницы приюта, в свою очередь, тоже активно готовятся ко встрече с тассовцами: ставят к их приезду мини-спектакли, создают поделки, рисуют. Именно сюжеты созданных детьми рисунков и легли в основу волшебных шаров, которые украсили елку.

Выставка-парад новогодних елок проходит в ГУМе уже 14-й год подряд. Проект, создающий предпраздничное настроение, всегда вызывает большой интерес посетителей. В нем принимают участие десятки известных российских и зарубежных компаний, в том числе и медиа. Выставка продлится до середины января 2022 года.