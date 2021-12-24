ТАСС получил премию правительства Санкт-Петербурга за проект к 80-летию блокады Ленинграда

Проект ТАСС к 80-летию начала обороны и блокады Ленинграда получил премию правительства Санкт-Петербурга в области журналистики. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в четверг в Доме журналистов северной столицы.

В номинации "Лучший медийный проект информационного агентства" победила работа творческого коллектива редакции Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС "За Ленинград!". Проект объединил пять эксклюзивных материалов об эпизодах легендарной битвы, опубликованных в 2021 году на сайте tass.ru. Каждый из материалов раскрывал детали отдельных событий тех лет, которые мало известны широкому читателю. Публикации рассказывают о значении Малой Дороги жизни и воспоминаниях петербуржцев о блокадном хлебе, о подвигах на поле битвы и в тылу прачки Марии Уткиной, о народном ополчении Кировского завода и курсантах-кировцах в поселке Большой Сабск.

"Этот проект продолжает работу по исторической тематике, начатую нами еще в 2013 году в преддверии 70-летия снятия блокады Ленинграда. С тех пор мы стараемся регулярно возвращаться к этой теме, рассказывая о фактах, которые остаются за рамками официальной историографии, но показывают героизм и стойкость ленинградцев в первые месяцы войны и в самую тяжелую блокадную зиму", - прокомментировала руководитель новостного отдела СПб РИЦ ТАСС, руководитель проекта Юлия Андреева.

Проект агентства на эту тему получает высокую оценку правительства Санкт-Петербурга уже во второй раз - предыдущей награды коллектив редакции был удостоен в 2019 году за работу "Спроси про Ленинград. Ответы на вопросы горожан о блокаде".

Премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики присуждаются за глубокое и яркое освещение социально значимых тем, представляющих государственный и общественный интерес.