Фотографии ключевых событий уходящего года можно увидеть перед штаб-квартирой ТАСС

Двадцать снимков, сделанных фотокорреспондентами ТАСС в России и за рубежом и олицетворяющих уходящий 2021 год, представлены в новом выставочном фотопроекте перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре, 2.

Саммит президентов России и США в Женеве, Олимпиада в Токио, знаковые события экономической, культурной и общественной жизни страны - фотографы ТАСС становились свидетелями всех ключевых моментов, которыми запомнился 2021-й.

Выставку "Моменты 2021 года в фотографиях ТАСС" дополняют снимки, которые демонстрируют мастерство фотожурналистов агентства, сумевших также запечатлеть яркие мгновения из повседневной жизни людей. Каждая из фотографий несет мощный эмоциональный заряд и одновременно демонстрирует дух времени. Среди таких работ - перфоманс "100 костров" на фестивале "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области или кадр, запечатлевший молодоженов Алексея и Маргариту Матвеевых после церемонии бракосочетания на вершине Вилючинского вулкана на Камчатке.

Авторы представленных работ - фотожурналисты ТАСС Валерий Шарифулин, Юрий Смитюк, Михаил Терещенко, Сергей Бобылев, Кирилл Кухмарь, Петр Ковалев, Сергей Савостьянов и другие.

Еще больше уникальных кадров можно увидеть на сайте агентства в спецпроекте "Моменты 2021 года в фотографиях ТАСС".