ТАСС выступит генеральным информационным партнером Гайдаровского форума

ТАСС, 13 января. Первое крупное деловое мероприятие 2022 года – Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты" – пройдет 13-14 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

ТАСС выступит генеральным информационным партнером форума, а корреспонденты агентства подробно расскажут о его важнейших событиях. С главными новостями, комментариями и интервью спикеров можно будет ознакомиться на информационных лентах агентства, на специально созданной на сайте tass.ru тематической странице и в официальных аккаунтах ТАСС в соцсетях.

На площадке форума заработают две студии для интервью, куда журналисты агентства будут приглашать ключевых ньюсмейкеров.

ТАСС станет официальным фотохост-агентством Гайдаровского форума. Фото- и видеорепортажи с мероприятия будут размещаться по ссылке gaidarforum2022.tass.photo.

Кроме того, сотрудники агентства обеспечат работу пресс-центра форума: организуют анонсирование и продюсирование мероприятий для СМИ, общение журналистов со спикерами, проведение брифингов и пресс-подходов.

О форуме

В этом году в центре внимания участников Гайдаровского форума будут инициативы правительства России по социально-экономическому развитию страны. Среди ключевых тем – социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, образование, здравоохранение и другие.

Форум пройдет в объединенном "телевизионном" формате: эксперты будут вести дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке РАНХиГС, а участники – наблюдать за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте форума и в социальных сетях.

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Ознакомиться с программой мероприятия и его участниками можно на сайте Гайдаровского форума http://www.gaidarforum.ru.