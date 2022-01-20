Проект ТАСС победил в конкурсе New Media Writing Prize

ТАСС вошел в число лауреатов международного конкурса New Media Writing Prize 2021. В номинации FIPP Journalism Award победил спецпроект агентства "От перемены мест".

Работа, приуроченная к 70-летию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), рассказывает истории пяти человек из Афганистана, Демократической Республики Конго, Мьянмы, Сомали и Венесуэлы. На их примере ТАСС раскрывает причины, которые приводят к росту потока вынужденных переселенцев, объясняет, чем беженец отличается от мигранта, а также рассказывает о работе УВКБ.

Премию, учрежденную медиашколой Борнмутского университета (Великобритания), вручают за лучшие интерактивные истории, которые созданы с помощью совмещения различных форматов, платформ и цифровых медиа. В жюри конкурса входят преподаватели новых медиа и члены Международной федерации периодической печати (FIPP). В поздравительной речи организаторы отметили "актуальность темы, профессиональный текст и изысканную мультимедийную подачу" победившего проекта ТАСС.

"New Media Writing Prize – достаточно нишевая премия, и она в первую очередь исследует письмо в контексте новых медиа. Мы не первый год на эту премию смотрели, но впервые подались – и выиграли. В единственной номинации для профи в этом конкурсе FIPP Digital Journalism. Эту категорию в качестве жюри оценивали представители одного из старейших международных журналистских сообществ FIPP. И на ближайший год мы тоже стали членами этого профсоюза. В условиях ковидной изоляции возможность быть частью коммьюнити – большая ценность и привилегия. Надеемся, в будущем конкурсов, направленных именно на оценку мультижанровых журналистских текстов, будет больше – и вообще, и в нашей копилке", – сказала, комментируя победу, автор проекта, заместитель руководителя отдела спецпроектов сайта tass.ru Дарья Донина.

Это уже вторая международная награда проекта "От перемены мест". В прошлом году он вошел в число победителей международного конкурса European Digital Media Awards 2021.