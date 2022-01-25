Спецпроект ТАСС "Экспресс до МКС" стал лауреатом конкурса International Design Awards

Спецпроект ТАСС "Экспресс до МКС" стал призером международного конкурса International Design Awards. Работа агентства получила серебро в номинации Multimedia / Interactive Media.

Проект, созданный ТАСС совместно с Роскосмосом, посвящен прорыву в отечественной космонавтике - быстрым схемам полета к Международной космической станции. С помощью интерактивной графики он знакомит со всеми этапами маршрута - от старта космического корабля до стыковки с МКС. Проект также раскрывает основные процессы космической механики - о них рассказывают эксперты отрасли и космонавты.

По словам автора проекта, редактора специальных проектов сайта tass.ru Анастасии Баюжевой, главная особенность этой работы - интерактивные схемы полета к станции. "Данные для этих графиков были предоставлены специалистами госкорпорации "Роскосмос" и Ракетно-космической корпорации "Энергия". В нашем спецпроекте мы не только отвечаем на вопрос: "Зачем летать к МКС быстрее?", но и с помощью интерактивных вставок и графиков показываем, как это стало возможным сегодня", - отметила автор проекта.

"Экспресс до МКС" был также отмечен поощрительной премией (Honorable Mention) конкурса в номинации Multimedia / Website Design. Кроме того, поощрительной премией в номинации Multimedia / Interactive Media жюри отметило проект ТАСС "Леонов, твой выход", посвященный 55-летию выхода человека в открытый космос.

Это уже не первая награда ТАСС в конкурсе International Design Awards. В прошлом году его призерами стали проект "Италия. История одного падения" - он получил серебро в номинации Multimedia / Interactive Media, а также "Меркатор: о дивный плоский мир", который завоевал бронзовую награду в этой же номинации.

Международная премия International Design Awards вручается с 2007 года, ее организатор - Society of British and International Design. В числе главных задач конкурса - поддержка и продвижение выдающихся дизайнеров по всему миру и выявление новых талантов в отрасли в области архитектуры, интерьера, моды, продуктов и графики.