На сайте ТАСС открылся тематический раздел, посвященный ESG-повестке

На сайте tass.ru заработал раздел "Устойчивое развитие и ответственное потребление", посвященный ESG-повестке (environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление). Материалы новой рубрики ориентированы как на бизнес-аудиторию, так и на широкий круг читателей. Об этом рассказали представители ТАСС на ежегодной конференции "Digital-коммуникации России", которая прошла сегодня в Москве. Они выступили спикерами на круглом столе "Перспектива использования digital-инструментов для оценки эффективности реализации ESG-стратегии компании".

ТАСС системно освещает темы ESG с 2020 года, отметила руководитель направления "Социальные и международные проекты" редакции партнерских проектов агентства Ирина Мандрыкина. По ее словам, прошедшие два года показали, что и в российских компаниях, и в обществе "есть большой запрос на продвижение ESG-повестки". Учитывая растущий интерес читателей к этой теме, в ТАСС было решено выделить ее в отдельное направление. Предполагается, что ежемесячно в новом разделе будет выходит около 200 публикаций.

"Вслед за государством российский бизнес разворачивается в сторону устойчивого развития. Уже сегодня инвесторы смотрят на факторы ESG как на необходимое условие для привлечения финансирования. ТАСС стал первым информационным агентством в России, которое выделило ESG в отдельное направление. Мы выступаем площадкой, которая, с одной стороны, помогает бизнесу привлечь внимание к собственным инициативам в этом направлении, с другой – рассказывает обычным потребителям о важности такого перехода", – прокомментировала Ирина Мандрыкина.

Руководитель отдела по работе с рекламными агентствами департамента продаж ТАСС Наталья Матушкина поделилась результатами исследований, которые показывают востребованность в обществе ESG-повестки. "Для компаний приверженность этим принципам создает точки роста, потому что появляются новые технологии и финансовые решения, новые модели производства. Растет ценность компании и интерес к ней инвесторов. Устойчивое развитие волнует и потребителей – для них важно, чтобы бренд стимулировал позитивные изменения в окружающей среде", – сказала Матушкина.

Представители ТАСС рассказали также о форматах, с помощью которых агентство освещает тему устойчивого развития и ответственного потребления. В их числе – не только новости, но и авторские материалы, интервью, инфографика, спецпроекты и даже подкасты.

В круглом столе приняли также участие представители компаний "Медиалогия", Brand Analytics, TrendFox, "КБ Черное", "Русский Медиа Альянс". Организатором конференции "Digital-коммуникации России" выступила Ассоциация директоров по корпоративным коммуникациям.