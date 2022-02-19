Названы лауреаты премии "Серебряный лучник"

Москва, 19 февраля. 18 февраля 2022 года в большом историческом зале отеля Метрополь состоялось вручение Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Лучшие проекты года получили высшую награду. В номинации "Персона" премия присуждена основателю некоммерческого фонда социальных инвестиций Династия Дмитрию Зимину (посмертно).

На церемонии также были вручены награды победителям конкурса Студенческих команд, в котором принимало участие более 90 команд из 34 вузов. По словам исполнительного директора конкурса Юлии Моховой, такой высокий интерес будущих специалистов к совершенно новому проекту приятно удивил организаторов: "География проекта, количество команд и присланных работ доказывают, что такой конкурс как "Лучник Future" был необходим и сразу стал актуален для современного студенческого сообщества".

ПОБЕДИТЕЛИ ЛУЧНИК FUTURE

Номинация "Лучшее решение бизнес-задачи для ЭР-Телеком" Команда "cultcomms" - Московский государственный институт культуры – Москва

Номинация "Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК" Команда "PR.com" - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – Санкт-Петербург

Номинация "Лучшее решение бизнес-задачи для Группы ГАЗ" Команда "3Д" - Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева – Красноярск

Номинация "Лучшее решение задачи для благотворительного фонда РДКМ" Команда "PRformance" - Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова – Нижний Новгород

Номинация "Лучшее решение бизнес-задачи для Тинькофф (задача о финансовой безопасности)" Команда "3,14 Ар" - "Высшая школа экономики" - Москва

Номинация "Лучшее решение бизнес-задачи для Тинькофф (задача о студенческих стипендиях)" Российский университет дружбы народов – команда "4-PFUR" - Москва

"Лучшее решение бизнес-задачи для Segezha Group"

Команда "3,14 Ар" - "Высшая школа экономики" - Москва

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО

ЗАПУСК ПРОЕКТА L-CHARGE

Fields4e

ESG-КОММУНИКАЦИИ: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#ПозвольИмСиять

КРОС

АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ИГРА В АВАРИЮ

АО Концерн «Росэнергоатом»

КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

"МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ". ПЕРВЫЙ СЕРИАЛ О ТОМ, КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ И СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

АО "РТКомм.РУ"

Диплом Попечительского совета

"SEGEZHA GROUP - ВЫХОД НА IPO". КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Segezha Group

«Юбилейный сезон «Серебряного Лучника» порадовал яркими конкурсными проектами. Отмечу высокий уровень кейсов в номинации «ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление», партнером которой выступила ТМК. Несмотря на то, что это новая номинация, чувствуется, что компании не только серьезно подходят к вопросам устойчивого развития и социальной ответственности, но также очень эффективно, системно и, главное, креативно выстраивают коммуникации вокруг своей деятельности в этих направлениях», – сказал Федор Климкин, директор по коммуникациям Трубной Металлургической Компании (ТМК).

ESG-КОММУНИКАЦИИ: ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА

ВАКЦИНАЦИЯ СОТРУДНИКОВ. Q&A. КЕЙС ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «СИБУР КЛИК»

Сибур

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

ВАГОН-МУЗЕЙ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА, СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК – ПРИВОЛЖЬЕ»

Куйбышевский филиал АО "Федеральная пассажирская компания"

Самарский областной художественный музей

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

«ШАХ И МАТ»: ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЕЙШЕГО САМОЛЁТА ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ CHECKMATE

Госкорпорация "Ростех"

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

VI ВСЕМИРНАЯ ФОЛЬКЛОРИАДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ОБЪЕДИНИЛА 37 СТРАН

Правительство Республики Башкортостан

ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

«ГРЕЧКА» — ПОЛЕЗНОЕ МЕДИА О ЗДОРОВЬЕ

Агентство Montana

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"ХИМИЯ БЫЛА, НО МЫ РАССТАЛИСЬ"

Grayling Russia

КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ ВИДЕООТКРЫТОК «СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ!

Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне»

«Спецприз Форума Доноров получил проект, который очень близок нашей миссии - развитие инфраструктуры в благотворительности. Школьники смогли привлечь внимание широкого круга лиц - от тик-токеров до президента. Проблема была действительно значимой для них - поэтому сразу сформировалась сеть волонтерских отрядов. Важно также, что команда выстраивала работу, консультируясь с экспертами фондов на всех этапах. В результате получился не просто проект, а целая экосистема помощи бездомным животным», - Александра Болдырева, исполнительный директор АГО «Форум Доноров», член жюри премии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ

АКАДЕМИЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ

PR News

РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

"НАЧАЛО НОВОГО"

АНО "ЦЕНТР 800"

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «РОДНЫЕ ГОРОДА»

ПАО "Газпром нефть"

ГРАН ПРИ

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

АНО "Национальные приоритеты"

ТАСС – Генеральный информационный партнер.