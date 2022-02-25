Уральский РИЦ ТАСС получил грамоту Свердловского союза промышленников и предпринимателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский наградил Уральский региональный информационный центр ТАСС почетной грамотой за высокий профессионализм и сотрудничество. Награду получила в пятницу директор информцентра Мария Картуз на годовом собрании союза.

"За высокий профессионализм, многолетнее активное сотрудничество и содействие в реализации уставных целей Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей", - отмечено в грамоте.

Также в числе награжденных вице-президент ООО "Корпорация Маяк" Марина Сухановская и генеральный директор ГК "Априори" Сергей Козлов.