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Уральский РИЦ ТАСС получил грамоту Свердловского союза промышленников и предпринимателей

Награду получила директор информцентра Мария Картуз
Директор информцентра ТАСС Мария Картуз и Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский Донат Сорокин/ТАСС​​
Описание
Директор информцентра ТАСС Мария Картуз и Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский
© Донат Сорокин/ТАСС​​

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский наградил Уральский региональный информационный центр ТАСС почетной грамотой за высокий профессионализм и сотрудничество. Награду получила в пятницу директор информцентра Мария Картуз на годовом собрании союза.

"За высокий профессионализм, многолетнее активное сотрудничество и содействие в реализации уставных целей Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей", - отмечено в грамоте.

Также в числе награжденных вице-президент ООО "Корпорация Маяк" Марина Сухановская и генеральный директор ГК "Априори" Сергей Козлов.

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