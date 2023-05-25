Шеф-фотограф ТАСС Валерий Шарифулин провел мастер-класс по мобилографии в ГИМ

Семинар прошел в рамках выставки "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах"

Мастер-класс по мобилографии вчера провел шеф-фотограф ТАСС Валерий Шарифулин в Государственном историческом музее. Он поделился опытом репортажной съемки на смартфон, отметив, что топовые модели аппаратов способны конкурировать с профессиональными фотокамерами.

По словам Шарифулина, первоначально мобилография была лишь частью арт-проектов, и ко многим огрехам в качестве съемки люди относились снисходительно. Однако сегодня, по мере развития технологий, смартфон стал полноценным средством для производства новостного контента.

"Все чаще на различных событиях можно встретить журналистов, снимающих на телефоны. Например, у нас в агентстве существует правило, что любой пишущий журналист, если рядом нет фотографа, обязан снять происходящее на смартфон и отправить в редакцию. В некоторых ситуациях и мне приходилось откладывают камеру и брать в руки смартфон", - сказал шеф-фотограф агентства.

В качестве примера успешной съемки на смартфон Шарифулин привел свой фоторепортаж о массовых протестах в Алма-Ате в январе 2022 года. "Протестующие негативно относились к прессе, и репортерам приходилось прятать камеры, чтобы их не разбили. Когда удавалось, я доставал камеру из-под полы, но среди агрессивных людей на улице снимал на телефон", - поделился шеф-фотограф.

Другой случай, когда смартфон отработал вместо камеры, произошел в Сирии во время съемки последствий землетрясения в этом году. На встрече жителей с Башаром Асадом фотограф сделал несколько кадров на телефон, чтобы быстрее отправить их в редакцию.

"Время было намного важнее. Позже, отсматривая карточки, я не увидел особой разницы между кадрами, снятыми на камеру и на смартфон", - подчеркнул Шарифулин.

Он отметил, что уже есть ситуации, когда телефон обходит фотокамеру. Речь в том числе идет о динамическом диапазоне - способности устройства высветлять темные и затемнять светлые участки в кадре.

"Мой iPhone справился с этой задачей без труда. Результат получился намного лучше, чем у камеры Canon R3. А кадр с цветущей сиренью поставили на ленту ТАСС", - пояснил Шарифулин.

Тем не менее смартфоны пока уступают профессиональным камерам в съемке спортивных событий и там, где требуется сделать кадр на длиннофокусном расстоянии больше 100 мм, считает фотограф. В остальном же телефоны способны потеснить на рынке фототехнику, и это уже происходит.

Гости поблагодарили Шарифулина за лекцию. В ответ он пообещал в следующий раз рассказать об опыте первой съемки соревнований по боксу на смартфон.

Одна из участниц мастер-класса Юлия призналась, что до семинара скептично относилась к мобильной фотографии, но доводы Шарифулина ее частично переубедили.

"Сегодня есть небольшое противоборство между репортером с камерой и его коллегой с мобильным телефоном. Мне понравилась фраза, что все зависит от компетенции фотографа и того, как он снимает. Поэтому, раз характеристики устройств уровнялись, теперь дело будет заключаться не в качестве картинки, а в подходе к съемке", - сказала она.

Мастер-класс прошел в рамках выставки "Евгений Халдей. Эпоха в кадрах", на которой представлено около 400 работ известного фотокорреспондента ТАСС. Увидеть экспозицию можно до 31 мая.