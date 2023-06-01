В ТАСС подвели итоги внедрения системы электронного документооборота

СЭД от компании 1C позволила агентству автоматизировать работу с документами в течение всего их жизненного цикла

В ТАСС проанализировали экономическую эффективность внедрения системы электронного документооборота (СЭД). Решение на базе конфигурации "1C: Документооборот КОРП", внедрение которого началось в 2021 году, позволило ускорить получение управленческой и регламентированной отчетности на 30% и 40% соответственно. Кроме того, на 10% сократились трудозатраты и на 5% - расходы на бумагу и картриджи.

Запуск СЭД повысил уровень исполнительской дисциплины, сделал прозрачными и ускорил бизнес-процессы агентства, в том числе документооборот с контрагентами, среди которых есть государственные органы и ведомства. В рамках проекта автоматизировано более 150 бизнес-процессов. Сейчас в системе более 135 видов документов - как бумажных, так и электронных. Ежедневно создается более 150 документов, и их количество постоянно растет.

"ТАСС считает данное направление одним из приоритетных и продолжает развивать системы, связанные с цифровизацией документов, в частности кадровый электронный документооборот. В ближайшее время мы готовимся к внедрению системы хранения электронных документов на базе отечественного решения "1С: Архив", чтобы обеспечить юридическую значимость электронных документов долговременного хранения", - рассказал руководитель управления информационных систем департамента информационных технологий ТАСС Роман Кистаури.

СЭД от компании 1C позволила ТАСС организовать и автоматизировать работу с входящими, исходящими и внутренними документами на протяжении всего их жизненного цикла. Теперь работа с ними ведется начиная с момента создания и подписания и заканчивая контролем за исполнением и хранением. В результате сократились сроки согласования документов и минимизированы ошибочные действия сотрудников. За счет юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) упростилось сотрудничество с бизнес-партнерами и снизились операционные риски.

Внедрение "1С: Документооборот" было выполнено в рамках программы технической модернизации ТАСС. Решение интегрировано с другими системами 1C, в том числе с "1С: Зарплата и управление персоналом", "1C: CRM", "1С: Бухгалтерия предприятия", а также с внутренним мобильным приложением и ЮЗЭДО.