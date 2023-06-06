Фотовыставка "Аэрофлот". 100 лет создавая будущее" открылась в Москве

Снимки фотожурналистов ТАСС рассказывают об истории развития национального авиаперевозчика

Выставка фотографий ТАСС "Аэрофлот". 100 лет создавая будущее" открылась перед штаб-квартирой агентства в Москве. Проект знакомит с фотокадрами разных периодов истории "Аэрофлота" и приурочен к 100-летнему юбилею лидера гражданской авиации России.

На выставке под открытым небом представлены архивные и современные снимки из уникального фотоархива ТАСС. Москвичи и гости столицы увидят изображения знаменитых моделей пассажирских самолетов, пилотов, стюардесс и инженеров.

В экспозицию вошли 20 исторических и современных фоторабот. Среди авторов представленных снимков известные фотожурналисты ТАСС разных лет: личный фотограф первых лиц СССР и России Александр Чумичев, Виталий Созинов, Николай Акимов, Борис Корзин, Виктор Кошевой, Роберт Поздняков, Сергей Бобылев, Юрий Смитюк и другие.

История "Аэрофлота" берет свое начало с создания 17 марта 1923 года Российского общества добровольного воздушного флота "Добролет".

За свою 100-летнюю историю "Аэрофлот" освоил множество типов воздушных судов, включая передовые образцы отечественного гражданского авиастроения. Авиакомпания открывала новые авиамаршруты, устанавливала рекорды, вводила передовые технологии сервиса, получала престижные премии и награды.

Сегодня группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в стране авиационный холдинг и лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. Компания продолжает обеспечивать надежную транспортную доступность и неизменно поддерживает высокие стандарты качества услуг, комфорта и безопасности пассажиров.

Фотовыставку "Аэрофлот". 100 лет создавая будущее" можно увидеть с 5 по 26 июня на Тверском бульваре, 2.