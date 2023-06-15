Два спецпроекта ТАСС стали победителями премии "Апостол"

Наградами отмечены "Шаболовка в авангарде" и "Ретрофеминизм"

Спецпроекты ТАСС "Шаболовка в авангарде" и "Ретрофеминизм" вошли в число победителей премии для медиа "Апостол", которая в этом году проводится впервые. Они взяли золото и серебро соответственно в разных номинациях. Список победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

Мультимедиа-лонгрид "Шаболовка в авангарде", посвященный пяти уникальным постройкам эпохи авангарда в окрестностях Шуховской башни в Москве, получил золото в категории "Крафт" среди проектов медиа в номинации "Дизайн / Лучшее оформление материала/публикации/проекта". Работа команды отдела спецпроектов ТАСС рассказывает о том, как архитекторы осмысляли новую эпоху и как с помощью построек пытались создать идеальный советский быт.

"В дизайне этого спецпроекта мы вдохновлялись работами конструктивистов и супрематистов, их графическим языком и колористикой. Нам в целом интересны архитектурные темы, и, кажется, мы неплохо умеем их воплощать в современной инфографичной форме. Эта премия в очередной раз доказала наши компетенции в этой области", - прокомментировала итоги конкурса руководитель отдела спецпроектов редакции сайта Дарья Донина. Она также выразила благодарность экспертам и историкам архитектуры, помогавшим в подготовке проекта, в частности - куратору и экс-руководителю Центра авангарда на Шаболовке Александре Селивановой, которая многие годы работала над сохранением наследия этого района столицы.

Серебром в этой же категории в номинации "Текст" отмечен спецпроект "Ретрофеминизм" о становлении женского движения в России во второй половине XIX - начале XX века. Читатели узнают, как женщины боролись за доступ к высшему образованию, возможность трудиться и избирательные права.

"Мы очень рады, что "Ретрофеминизм" был оценен по достоинству. К сожалению, в современных реалиях сама суть феминизма и смысл борьбы женщин за свои права понимаются в несколько искаженном виде. И здорово, что сейчас в спорах на эту тему можно просто поделиться ссылкой на наш спецпроект", - добавила Дарья Донина.

Премия "Апостол" учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и медиапроектами "Лайфхакер" и "Палиндром". Победителей конкурса определяло жюри, в которое вошли представители топ-менеджмента индустрии. Организатором проекта выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). ТАСС выступил генеральным информационным агентством премии.