Истории жизни погибших в Великой Отечественной тассовцев представлены в Музее Победы

На сайте исторического депозитария Музея Победы открыт раздел "Лица Победы информационного агентства России ТАСС"

Тематический раздел "Лица Победы информационного агентства России ТАСС" открыт на сайте интерактивного проекта Всенародного исторического депозитария "Лица Победы" Музея Победы. Цель проекта - сохранение и популяризация памяти обо всех, кто внес свой вклад в Победу.

В разделе представлены истории жизни, подвигов и фотографии 17 сотрудников ТАСС, погибших в годы Великой Отечественной войны. В их числе пишущие журналисты и фотокорреспонденты, специалисты технических и вспомогательных служб. Их имена высечены на мемориальной доске при входе в агентство.

Раздел "Лица Победы информационного агентства России ТАСС" открыт для пополнения. Коллеги или родственники фронтовиков, работавших в ТАСС, смогут дополнять его историями и снимками своих близких.

Напомним, с первых дней войны сотни тассовцев ушли на фронт по призыву или добровольцами, стали фронтовыми корреспондентами в действующей армии и в партизанских отрядах.

Вместе с частями Красной армии они прошли всю войну, зафиксировав тысячи свидетельств преступлений фашизма. Они первыми видели разрушенные города и села, ужасы Освенцима, передавали новости и фоторепортажи о начале контрнаступлений, запечатлев для истории подписание акта о капитуляции фашистской Германии и Нюрнбергский трибунал. Истинными документами эпохи и символами Великой Отечественной стали фотографии, сделанные репортерами ТАСС. Спустя десятилетия они производят неизгладимое впечатление.

О работе ТАСС в годы Великой Отечественной войны, истории создания знаменитых фотографий, биографиях некоторых корреспондентов агентства рассказывается, в частности, в документальном фильме "Великая Отечественная в хронике ТАСС", созданном агентством совместно с телеканалом "Звезда".

В базе Всенародного исторического депозитария "Лица Победы" собрано более 800 тыс. историй фронтовиков, с которыми можно ознакомиться на интернет-портале Лицапобеды.рф и в здании Музея Победы на Поклонной горе, где организован мультимедийный зал с видеостенами.