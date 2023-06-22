Истории жизни погибших в Великой Отечественной тассовцев представлены в Музее Победы

Тематический раздел "Лица Победы информационного агентства России ТАСС" открыт на сайте интерактивного проекта Всенародного исторического депозитария "Лица Победы" Музея Победы. Цель проекта - сохранение и популяризация памяти обо всех, кто внес свой вклад в Победу.
В разделе представлены истории жизни, подвигов и фотографии 17 сотрудников ТАСС, погибших в годы Великой Отечественной войны. В их числе пишущие журналисты и фотокорреспонденты, специалисты технических и вспомогательных служб. Их имена высечены на мемориальной доске при входе в агентство.
Раздел "Лица Победы информационного агентства России ТАСС" открыт для пополнения. Коллеги или родственники фронтовиков, работавших в ТАСС, смогут дополнять его историями и снимками своих близких.
Напомним, с первых дней войны сотни тассовцев ушли на фронт по призыву или добровольцами, стали фронтовыми корреспондентами в действующей армии и в партизанских отрядах.
Вместе с частями Красной армии они прошли всю войну, зафиксировав тысячи свидетельств преступлений фашизма. Они первыми видели разрушенные города и села, ужасы Освенцима, передавали новости и фоторепортажи о начале контрнаступлений, запечатлев для истории подписание акта о капитуляции фашистской Германии и Нюрнбергский трибунал. Истинными документами эпохи и символами Великой Отечественной стали фотографии, сделанные репортерами ТАСС. Спустя десятилетия они производят неизгладимое впечатление.
О работе ТАСС в годы Великой Отечественной войны, истории создания знаменитых фотографий, биографиях некоторых корреспондентов агентства рассказывается, в частности, в документальном фильме "Великая Отечественная в хронике ТАСС", созданном агентством совместно с телеканалом "Звезда".
В базе Всенародного исторического депозитария "Лица Победы" собрано более 800 тыс. историй фронтовиков, с которыми можно ознакомиться на интернет-портале Лицапобеды.рф и в здании Музея Победы на Поклонной горе, где организован мультимедийный зал с видеостенами.