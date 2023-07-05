Спецпроект ТАСС стал лауреатом национальной премии "Приоритет: Цифра - 2023"

Награду в номинации "Продвижение цифровых технологий" получила работа "Эпоха ИИ"

Спецпроект ТАСС "Эпоха ИИ" вошел в число победителей национальной премии в области информационных технологий "Приоритет: Цифра - 2023". Работа агентства признана лучшей в номинации "Продвижение цифровых технологий". Церемония вручения наград состоялась в среду в Общественной палате РФ в Москве.

Мультимедийный проект "Эпоха ИИ" создан в партнерстве с Российской ассоциацией электронных коммуникаций в ноябре прошлого года и рассказывает о внедрении искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

"Мы с коллегами хотели показать, как на наших глазах развивается технология искусственного интеллекта и уже применяется в самых разных сферах жизни. Как правило, спецпроекты рассказывают о каких-то исторических событиях, которые уже свершились и были осмыслены современниками и их потомками. Уникальность этого материала как раз в том, что мы буквально документируем происходящее и наглядно, на актуальных кейсах рассказываем о востребованности темы ИИ. Поэтому приятно, что этот "нетипичный" спецпроект ТАСС отметили на таком высоком уровне", - прокомментировала итоги премии редактор специальных проектов редакции сайта Татьяна Новосельцева, выступившая автором проекта.

По ее словам, работа "Эпоха ИИ" во многом преследует образовательные цели и знакомит исследователей, разработчиков, школьников, студентов и просто заинтересованных людей с доступными сегодня в стране возможностями искусственного интеллекта. Создатели проекта также анализируют, какие глобальные задачи государственные и бизнес-структуры могут решить с помощью нового эффективного инструмента.

"Стать лауреатом национальной премии "Приоритет: Цифра - 2023" очень приятно и почетно. Это оценка не только команд спецпроектов и дизайнеров, которые работали над материалом, это признание всего ТАСС как СМИ и бренда, который заслуживает доверия", - добавила Татьяна Новосельцева.

Ранее спецпроект "Эпоха ИИ" уже обратил на себя внимание экспертного сообщества и был отмечен Премией Рунета в номинации "Наука, технологии и инновации".

О премии

Национальная премия в области информационных технологий "Приоритет: Цифра - 2023" вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и IT.

Организатором премии выступает некоммерческое партнерство "Центр развития общественных коммуникаций". Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ключевых федеральных ведомств, а также Государственной думы, Торгово-промышленной палаты РФ и крупнейших отраслевых ассоциаций. Победителей премии выбирали в 15 профильных номинациях.