Журналисты ТАСС отмечены наградами Минцифры России

Они получили ведомственные благодарности и почетные грамоты

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил ведомственными наградами работу журналистов информационного агентства России ТАСС. Об этом говорится в приказе главы ведомства.

Благодарностей министра удостоены корреспондент по Новосибирской области Вадим Белозерцев, специальный корреспондент редакции стран ближнего зарубежья Иван Белопушкин, собственный корреспондент в Республике Башкортостан Ильфат Кинзябаев, заместитель руководителя редакции стран ближнего зарубежья Гулия Леваненкова и собственный корреспондент редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации Алексей Потицкий.

Почетными грамотами Минцифры награждены собственный корреспондент ТАСС по Ханты-Мансийскому автономному округу Алексей Черенков и шеф-фотограф редакции фотоинформации Валерий Шарифулин.