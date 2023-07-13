ТАСС провел мастер-класс по публичным выступлениям на медиафоруме "PRO Кавказ"

Международный медиафорум прошел во второй раз во Владикавказе

Руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев в рамках второго медиафорума "PRO Кавказ" провел мастер-класс на тему "Публичные выступления" и поделился секретами построения эффективной коммуникации с аудиторией.

Участники мастер-класса узнали, какие практики и инструменты могут быть полезны для преодоления страха выступать на публике. "Умение говорить публично - один из базовых навыков для каждого, кто работает в медиасреде. Исследования показывают, что страх публичных выступлений занимает второе место после страха смерти. И, действительно, у многих речь перед аудиторией вызывает волнение. На мастер-классе я дал конкретные советы, как этот страх преодолеть и сделать свое выступление красивым, внятным и запоминающимся", - отметил руководитель пресс-центра ТАСС.

По его словам, тема мастер-класса вызвала живой отклик аудитории: слушатели задавали много вопросов и интересовались опытом агентства в этой области.

"Миссия ТАСС как глобального информационного агентства - не только давать объективную картину мира, но и нести знания. У нас есть Академия новостей ТАСС, и встречи, как сегодня, всегда востребованы. Для ТАСС как агентства знаний важно делиться своим опытом среди профессионального сообщества и широкой аудитории", - сказал Яковлев.

В первый день работы форума руководитель пресс-центра ТАСС выступил на пленарной сессии "Информационная среда в условиях противостояния: факты против фейков". Участники обсудили, как создавать востребованный контент, который будет заметен в широком событийном потоке, и какие инструменты помогают работать в условиях информационной войны.

"Мое выступление было посвящено тому, как ТАСС борется с фейками. Это тот путь, по которому агентство идет без малого 120 лет, потому что в основе его ДНК - создание достоверных и точных новостей в интересах общества. ТАСС использует только верифицированные и достоверные источники", - отметил Яковлев.

Международный медиафорум "PRO Кавказ" прошел во второй раз во Владикавказе. Его участниками стали более 500 представителей регионов России, Белоруссии, Армении, Южной Осетии. Тема форума этого года: "Медиапоток: факты и фейки. Формирование конструктивной информационной повестки". Спикерами форума стали известные журналисты, телеведущие, эксперты медиасферы, СМИ разных уровней.