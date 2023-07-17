Фотовыставка к 130-летию Владимира Маяковского открылась перед штаб-квартирой ТАСС

В экспозиции впервые представлены плакаты "Окна сатиры РОСТА" из коллекции Государственного архива РФ, автором текстов и художником которых стал поэт

Фотовыставка "Владимир Маяковский: прошу слова!" открылась в понедельник перед штаб-квартирой ТАСС в Москве. Она приурочена к 130-летию со дня рождения поэта, которое отмечается 19 июля.

История ТАСС неразрывно связана с именем Маяковского: он был ведущим художником и автором текстов агитационных плакатов "Окна сатиры РОСТА", которые выпускались Российским телеграфным агентством в период гражданской войны и интервенции с 1919 по 1921 год. Яркие сатирические рисунки сообщали о событиях в стране и мире, призывали к восстановлению народного хозяйства, борьбе с голодом, неграмотностью и поднимали другие злободневные темы. "Это протокольная запись труднейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Это - моя часть огромнейшей агитработы "Окон сатиры РОСТА", - писал Маяковский в рассказе "Прошу слова" о том времени.

На выставке впервые показано несколько плакатов из коллекции Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), оцифрованных в 2023 году к юбилею поэта. В частности, зрители увидят рисунки "Да здравствуют субботники!", "Товарищи! Тернист к коммуне путь", "Город-деревня - одной и той же коммуны равные части", автором текстов или художником которых стал Маяковский.

По словам директора ГА РФ Ларисы Роговой, в фондах архива находится почти 1 тыс. плакатных частей и лозунгов "Окна сатиры РОСТА". "Выразительные силуэты, минималистическая палитра цветов, хлесткие рифмы, рубленый слог и лаконичность изложения - вот что отличает эти плакаты, коллекция которых по праву составляет гордость нашего архива. Их реставрация, оцифровка и верификация - масштабный проект Государственного архива Российской Федерации, цель которого - вклад в сохранение исторического наследия России", - отметила Рогова.

В экспозицию также вошли исторические черно-белые снимки 1910-1930-х годов из архива Фотохроники ТАСС. Они запечатлели Маяковского в разные периоды жизни: в юности, в момент чтения пьесы "Баня" на радио, во время съемок рекламной кампании в фотоателье в Казани, на персональной выставке и т. д. Автор некоторых кадров - талантливый фотохудожник, график, один из основоположников конструктивизма Александр Родченко.

Современные фотографии корреспондентов ТАСС рассказывают о памятных местах, связанных с жизнью и творчеством Маяковского. Среди них бывшее здание Российского телеграфного агентства на Малой Лубянке, 16 в Москве, где создавались "Окна сатиры РОСТА". О своей работе в агентстве в рассказе "Прошу слова" поэт писал: "Вспоминаю - отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии - выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова".

"Окна сатиры РОСТА" - новаторский проект агентства, он пользовался огромной популярностью в стране. Плакаты рисовались от руки и выставлялись в пустующих витринах магазинов, отсюда и название - "окна". В творческую группу входили талантливые художники, поэты, журналисты и трафаретчики. Вместе с Владимиром Маяковским плакаты создавали Михаил Черемных, Иван Малютин, Дмитрий Моор, Антон Лавинский, Амшей Нюренберг, Осип Брик и другие авторы.

Увидеть экспозицию можно будет до 7 августа.