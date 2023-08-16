Журналист ТАСС Анастасия Харчишена победила в конкурсе "Герои пера 2023"

Ее материал занял первое место в номинации "На линии добра"

Ответственный редактор отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Анастасия Харчишена вошла в число победителей конкурса социальной журналистики "Герои пера 2023". Имена лауреатов были объявлены сегодня на церемонии награждения в Москве.

В номинации "На линии добра" первое место заняла публикация Харчишеной "Лучше них никто не справится с этим". О мастерской, где работают люди с инвалидностью". Материал рассказывает о мастерской "Артель блаженных", где трудятся дети и взрослые с ментальными особенностями. Автор знакомит с их историями и объясняет, какую пользу этот проект приносит людям с инвалидностью.

"Несколько раз я ездила в мастерскую, чтобы посмотреть, как она функционирует, как проходит рабочий день мастеров и маленьких подопечных, провести фотосъемку и найти интересных героев. Среди них, например, - 12-летняя слепоглухая Геля с эпилепсией, которая при рождении весила 550 грамм и от которой врачи настоятельно рекомендовали отказаться ее родителям. Позже, договорившись с "Артелью", вместе с их командой я поехала на фестиваль "Архстояние" в Никола-Ленивец, чтобы посмотреть, как проходят продажи, насколько востребован товар мастерской, да и в принципе увидеть весь процесс изнутри, в том числе и самой попробовать себя в роли продавца продукции, сделанной ребятами с особенностями", - рассказала Харчишена.​

История "Артели блаженных" получила заметный резонанс. Как сообщила автор, только во "ВКонтакте" пост с фотографиями и ссылками на текст собрал больше 2 тыс. лайков. "Многие подписчики выразили слова поддержки и уважения, многие писали в комментариях, что нашли сайт мастерской и им очень понравились изделия, которые делают ребята, так что они уже оформили заказ. В комментариях разворачивались и дискуссии, где пользователи спорили, действительно ли нужно такое место. А кто-то из тассовских подписчиков просто благодарил за то, что с помощью этого материала у них наконец-то получилось отвлечься от тяжелой новостной повестки", - отметила журналист ТАСС.

Конкурс "Герои пера", организатором которого выступает Центр социальных проектов "Быть человеком", проводится с 2018 года. В числе его задач - популяризация волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе. ТАСС не первый раз получает награду конкурса. В прошлом году в номинации "На линии добра" победила корреспондент агентства Карина Салтыкова с материалом о доме-убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия.