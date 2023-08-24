Фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС" покажут в рамках "Ночи кино"

В ходе показа также пройдет встреча с продюсером картины

Документальный фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС" - совместную работу информационного агентства России ТАСС и телеканала "Звезда" - покажут 26 августа 2023 года в 18:00 в кинотеатре "Спутник" в Москве в рамках проекта "Ночь кино 2023".

Общепризнанно, что самые известные фотографии периода Великой Отечественной были сделаны фотожурналистами ТАСС, которые с частями Красной армии прошли всю войну, зафиксировав тысячи преступлений фашизма.

Зрители узнают, как и при каких обстоятельствах снимались главные кадры войны, почему многие фотографии в СССР не публиковались, познакомятся с судьбами самих журналистов, узнают об их работе в блокадном Ленинграде и Сталинграде, гибели на фронтах, о том, как в наши дни московские школьники через военные фотографии восстанавливают истории жизни и подвигов бойцов Красной армии.

Автором сценария и режиссером документальной ленты стала журналист, ведущая программы "Между тем" на телеканале "Звезда" Наталия Метлина.

В съемках картины участвовали дети военных фотокорреспондентов ТАСС - Анна Халдей и Михаил Кубеев, сотрудники агентства - первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, корреспондент Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС (РИЦ ТАСС) Олег Сердобольский, управляющий делами РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский. Также своими воспоминаниями поделился ветеран агентства, автор книги "ТАСС на войне" Виктор Дюнин.

Премьера фильма состоялась на телеканале "Звезда" 9 мая 2022 года и была приурочена к 77-летию Победы. Кинолента вошла в шорт-лист Российского общества "Знание" в номинации "Лучший просветительский фильм", участвовала в кинофестивалях "Дни военно-исторического кино 2022" и "Майском фестивале правильного кино" в 2023 году.

В рамках показа "Ночь кино 2023" также пройдет творческая встреча зрителей с руководителем отдела внешних коммуникаций ТАСС Екатериной Титовой, ставшей продюсером картины.

Посетить показ можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте Москино.

Организатор "Ночи кино 2023" - "Москино", ТАСС - генеральный информационный партнер события.