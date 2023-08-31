Фотовыставка ТАСС ко Дню Москвы откроется в Музее Победы

В нее вошли более 60 архивных и современных работ фотокорреспондентов агентства

Фотовыставка информационного агентства России ТАСС "Этот город наш с тобою" откроется в Музее Победы в преддверии Дня Москвы. Она продлится с 7 сентября по 8 октября.

В экспозицию вошли более 60 архивных и современных снимков, сделанных в разные годы фотокорреспондентами ТАСС и рассказывающих о развитии столицы. Композиционным ядром выставки стала главная артерия города Москва-река.

"Посетители увидят достопримечательности, расположенные по пути следования речного транспорта, и их эволюцию сквозь годы: от довоенного и послевоенного времени до современности", - отметили в Музее Победы.

Фотографии дополнены историческими справками о знаковых местах и объектах столицы: Северном и южном речных вокзалах, Храме Христа Спасителя, Кремлевской набережной, Крымском мосте, стадионе "Лужники" и многих других.

Во время торжественного открытия выставки также состоится церемония заключения соглашения о сотрудничестве Музея Победы и информационного агентства России ТАСС.

Начало: 11.00.