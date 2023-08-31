ТАСС представит на ММКЯ подкасты "12 друзей Юнга" и "Город грешников"

Анастасия Околита расскажет о работах агентства на дискуссии "Русские литературные подкасты"

Редактор отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Анастасия Околита примет участие в круглом столе "Русские литературные подкасты", который пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки в столице 1 сентября.

Эксперты обсудят роль литературных подкастов как современного способа коммуникации книгоиздателей с аудиторией, а также актуальные тренды развития формата и механизмы продвижения такого рода контента.

Анастасия Околита представит аудитории популярные подкасты ТАСС "12 друзей Юнга" и "Город грешников" и расскажет об их создании. Команда агентства с помощью литературоведов, филологов, психологов и специалистов из других сфер исследует архетипы в произведениях мировой культуры.

"В обоих подкастах мы обсуждаем неожиданные взгляды экспертов на литературных героев. Например, в "Городе грешников" психолог дал характеристику поведению Федора Павловича Карамазова, а адвокат рассказал, какое наказание грозило бы сегодня Раскольникову вместо каторги. Думаю, что привлечение самых разных специалистов к разговору о литературе позволяет посмотреть на хорошо знакомых героев под новым углом и заинтересовать тех, кто не читал классику со школы", - прокомментировала Околита.

Подкаст агентства "12 друзей Юнга" дает слушателям представление о сути теории архетипов Карла Густава Юнга и ее применении в разных сферах жизни современного человека - психотерапии, маркетинге, литературе и кинематографе. Каждый выпуск раскрывает один из 12 архетипов, нашедших свое отражение в мировой культуре: Невинный, Сирота (его также называют Славным малым), Воин, Хранитель, Трикстер, Бунтарь, Любовник, Творец, Мудрец, Правитель, Маг, Искатель.

Другая работа ТАСС - подкаст о героях произведений Федора Достоевского "Город грешников" - создан по мотивам шести самых известных книг писателя: "Идиот", "Преступление и наказание", "Бесы", "Записки из подполья", "Братья Карамазовы" и "Игрок". Жанр и художественная форма этого проекта неординарны - аудиоэссе в стиле нуар с элементами перформанса на музыку экспериментального хип-хоп дуэта "АИГЕЛ". Создатели подкаста не анализируют произведения, а лишь смотрят на них под другим углом, исследуя темные стороны их героев. Персонажи рассказывают слушателям о своих действиях, объясняют причины и мотивацию поступков. В некоторых случаях им помогают это сделать эксперты, в числе которых гендерный историк, литературовед, религиовед и юрист.

ТАСС - генеральный информационный партнер Московской международной книжной ярмарки.

Место и время проведения круглого стола "Русские литературные подкасты": 1 сентября 2023 года, в 15:00, ЦВК "Экспоцентр", сцена 7. Форум (улица перед павильоном №5, шатер 5.7).