Командир отряда космонавтов поздравил ТАСС со 119-м днем рождения

В настоящее время Олег Кононенко готовится к пятому полету, во время которого он станет четвертым спецкором агентства на МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поздравил информационное агентство ТАСС со 119-й годовщиной с момента основания.

В настоящий момент Кононенко на космодроме Байконур готовится к пятому полету, во время которого он станет четвертым специальным корреспондентом ТАСС на Международной космической станции (МКС). В день рождения агентства он продемонстрировал свое удостоверение и космический талисман ТАСС Инотасю на Байконуре.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин, а в сентябре по прибытии на станцию корреспондентом также станет заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Государственное информационное агентство России ТАСС было основано в 1904 году. Ежедневно ТАСС выпускает около 3 тыс. сообщений и примерно 600-800 фото- и видеоматериалов от корреспондентов в России и за рубежом.