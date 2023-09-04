ТАСС открыл фотовыставку ко Дню Москвы

Работы фотокорреспондентов агентства рассказывают о масштабных переменах, которые происходят в столице

Снимки современной Москвы представлены на фотовыставке ТАСС, которая открылась сегодня перед штаб-квартирой агентства. Экспозиция "Город, устремленный в будущее" приурочена ко Дню Москвы - в этом году ей исполнится 876 лет.

В выставочный проект ТАСС вошли работы фотокорреспондентов агентства, запечатлевших масштабные перемены, которые сегодня происходят в столице. Открывает экспозицию вид на одну из самых известных достопримечательностей современной Москвы - смотровую площадку "Парящий мост" в парке "Зарядье", которая стала местом притяжения для туристов со всего мира.

Значительная часть работ посвящена развитию в столице комфортной среды для работы и отдыха. Зрители увидят снимки строительства жилых микрорайонов, открытия новых станций Московского метрополитена и запуска экологичного транспорта. В числе представленных в экспозиции работ - вид на Москву-реку с электрическим речным трамвайчиком "Синичка", который курсирует по первому круглогодичному речному маршруту Киевский - Сердце столицы.

Посетители выставки увидят также репортажи с фестивалей, форумов и спортивных мероприятий. В их числе весенний велофестиваль на Садовом кольце, "Московский выпускной" в Парке культуры и отдыха имени Горького, "Зарядка долголетия" на Крымской набережной, Московский урбанистический форум в Гостином дворе и всероссийская акция "Библионочь-2023" в Российской государственной библиотеке.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Дня города Москвы в этом году.