ТАСС победил в международном конкурсе "1С: Проект года"

Награду получил проект по внедрению электронного документооборота на базе конфигурации "1С: Документооборот"

Информационное агентство России ТАСС вошло в число победителей международного конкурса "1С: Проект года" в номинации "Лучший проект в отрасли / Медиа, СМИ, рекламные агентства". Награду получил проект по внедрению системы электронного документооборота (СЭД) на базе конфигурации "1C: Документооборот". Победители были объявлены на официальном сайте конкурса.

Работы по запуску СЭД велись с апреля 2021 года по декабрь 2022-го и были выполнены в рамках программы технической модернизации ТАСС. В результате была организована и автоматизирована работа с входящими, исходящими и внутренними документами в агентстве на протяжении всего их жизненного цикла.

Как показал анализ экономической эффективности проекта, он ускорил получение управленческой и регламентированной отчетности на 30% и 40% соответственно, позволил сократить сроки согласования документов и минимизировать ошибочные действия сотрудников. В результате внедрения СЭД в агентстве вырос уровень исполнительской дисциплины, а также был ускорен документооборот с контрагентами, среди которых есть государственные органы и ведомства. За счет юридически значимого электронного документооборота упростилось сотрудничество с бизнес-партнерами и снизились операционные риски.

"В рамках проекта нам удалось создать единую систему операционного хранения документов, как бумажных, так и электронных, оптимизировать и унифицировать процессы их обработки. Внедрение "1C: Документооборот" обеспечило мобильность, улучшило документооборот с контрагентами, государственными органами и ведомствами. Проект открыл возможности быстрого получения всей необходимой информации, надежного хранения документов и обеспечил прозрачность процессов агентства", - рассказал руководитель управления информационных систем департамента информационных технологий ТАСС Роман Кистаури.

Это не первая победа ТАСС в конкурсе. В прошлом году агентство получило награду в номинации "Лучший проект в отрасли / Медиа, СМИ, рекламные агентства" за внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе конфигурации 1С:CRM.

Организатором премии выступает фирма "1С". В числе задач конкурса - определение передовых пользователей и партнеров, которые добились максимальных успехов в цифровизации и продвижении знаковых проектов внедрения решений системы "1С: Предприятие 8".