ТАСС стал призером Первого регионального фестиваля рекламы

Награду получил проект "Алтайский край. Все настоящее"

Спецпроект ТАСС "Алтайский край. Все настоящее" получил бронзовую награду Первого регионального фестиваля рекламы в номинации "Лучшая нативная реклама". Награждение состоялось сегодня вечером в рамках национального рекламного форума "Регионы" в Екатеринбурге. Награду получила руководитель пресс-центра Уральского регионального информационного центра ТАСС Любовь Арапова.

Спецпроект агентства был запущен в формате туристического гида по одному из самых живописных российских регионов. В числе его задач - привлечение большего потока туристов и освещение возможностей зимнего отдыха в Алтайском крае.

"С первой же страницы иллюстрация заснеженного леса задает атмосферу чего-то сказочного, доброго и уютного. Это регион с уникальной природой, богатой историей и культурой, а еще с очень гостеприимными и талантливыми людьми. Именно люди оказались в центре нашего проекта. В этом нам помог главный интервьюер ТАСС Андрей Ванденко. Он побеседовал с губернатором Виктором Томенко и другими жителями региона. Все это мы собрали в одном лендинге", - рассказал руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко.

По его словам, кроме социального акцента, у проекта прикладная ценность: в разделе "Советы" размещены рекомендации, где остановиться и поесть. В блоке "Места" каждая из локаций включает график работы, ссылку на сайт, фото- и видеоконтент. "За счет слаженной работы разных подразделений ТАСС у нас получилась атмосферная, полезная и очень показательная история, которая привлекает внимание новых клиентов и стимулирует продажи", - добавил Бутенко.

Первый региональный фестиваль рекламы, организованный Ассоциацией коммуникационных агентств России, ориентирован на тех, кто работает в регионах и создает кампании для локальных брендов. Основная задача фестиваля и конкурса - выявить талантливых представителей отрасли со всей России.