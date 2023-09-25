ТАСС и Музей Победы откроют фотовыставку о новых регионах

Снимки фотокорреспондентов расскажут о становлении мирной жизни на освобожденных территориях

Фотовыставку "#Вместе" откроют 29 сентября в Москве информационное агентство ТАСС и Музей Победы. Экспозицию представят в преддверии новой памятной даты - Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Более 50 снимков ТАСС расскажут посетителям о становлении мирной жизни на освобожденных территориях. Среди фотографий есть кадры, сделанные корреспондентами агентства в 1960-1980-х годах, - они показывают связь времен и нашу общую историю.

Выставка будет состоять из четырех разделов, каждый посвящен одному из регионов, что позволит раскрыть их своеобразие и потенциал. Посетители увидят, как сегодня развивается экономика, инфраструктура, социальная сфера на новых территориях. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели мирную жизнь Геническа, Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Луганска, Энергодара и других городов и поселков.

В экспозицию вошли снимки, показывающие работу предприятий, строительство жилых комплексов, модернизацию дорожной сети. Там же представлены фотографии известных достопримечательностей и мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отечественной войны, репортажные кадры о праздновании Дня Победы, Дня республики и других значимых дат.

Фотовыставка "#Вместе" - совместный проект Музея Победы и информационного агентства ТАСС, приуроченный к годовщине принятия в состав Российской Федерации новых регионов: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.