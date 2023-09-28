ТАСС открыл фотовыставку ко Дню учителя и Году педагога и наставника

Экспозиция представлена перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре

Фотовыставка "Наставники жизни", посвященная предстоящему Дню учителя и проходящему в России Году педагога и наставника, 28 сентября открылась перед офисом ТАСС в Москве. В экспозиции представлены кадры фотокорреспондентов агентства, запечатлевших преподавателей со всей страны за работой и во время важных моментов в карьере.

Открывает выставку снимок учительницы с первоклассниками перед торжественной линейкой в честь Дня знаний в новой школе Приморского района Санкт-Петербурга. Экспозицию продолжают кадры педагогов во Владивостоке, Грозном, Мариуполе, Москве, Набережных Челнах и других городах России.

Фотографии знакомят зрителей не только со школьными учителями, но и с преподавателями редких специальностей. Так, на выставке можно увидеть, как проходят занятия по китайской каллиграфии, уроки жестового языка и обучение церковных звонарей.

В экспозицию вошел трогательный снимок, на котором президент России Владимир Путин обнимает свою классную руководительницу Веру Гуревич во время торжественного приема в Кремле.

Среди других работ - фотография министра просвещения РФ Сергея Кравцова и первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко во время проверки готовности школ Херсонской области к учебному году, а также снимок победителя конкурса "Учитель года России - 2022" Дмитрия Лутовинова из Орехово-Зуева на церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.