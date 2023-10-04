Команда ТАСС примет участие в форуме "ЕнисейРФ-2023"

Представители агентства выступят модераторами и проведут мастер-классы по различным направлениям работы современных медиа

Представители различных подразделений ТАСС примут участие в мероприятиях XI Межрегионального медиафорума "ЕнисейРФ-2023", который пройдет в Красноярске с 5 по 6 октября на площадке Сибирского федерального университета (СФУ). Масштабное событие соберет представителей различных направлений сферы медиа, которые обсудят глобальные тренды и вызовы, а также поговорят о проблемах отрасли.

Заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов выступит модератором пленарного заседания "2023: современные медиа и ценностные ориентиры", которое даст старт работе форума. Также он станет одним из спикеров дискуссии "Вызовы современного медиаобразования" - она состоится в рамках работы молодежной площадки форума и соберет студентов направлений "Филология", "Журналистика", "PR" и юнкоров.

Руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко примет участие в панельной дискуссии "2023 год. Общественное сознание: страна и регионы. Основные тенденции года", которая пройдет в рамках секции "Политическая журналистика".

В этот же день в рамках работы площадки с непрерывным обучением "ТАСС-Десант" состоится серия мастер-классов, которые проведут руководители различных творческих подразделений агентства.

Так, руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев пообщается с участниками форума на тему "Как завоевать "черный пояс" по ораторскому мастерству?". О форматах фото/видео контента для классических и новых медиа расскажет директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев, а Андрей Ванденко проведет мастер-класс "Искусство интервью: до, во время, после".

Организаторы "ЕнисейРФ-2023" - Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, Краевое государственное автономное учреждение "Медиацентр" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.