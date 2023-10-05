Фотокорреспондент ТАСС стал призером конкурса "Национальные праздники народов России"

Снимки Егора Алеева заняли первое и второе места в номинациях "Портрет" и "Лучший снимок"

Фотокорреспондент ТАСС Егор Алеев вошел в число лауреатов IX Всероссийского фотоконкурса "Национальные праздники народов России". Имена призеров были опубликованы 5 октября организатором конкурса - Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям Татарстана.

В номинации "Портрет" жюри присудило первое место снимку Егора Алеева "Праздник Святой Троицы". Героиней фотографии стала жительница села Матюшино в Татарстане во время народных гуляний. "На праздник меня пригласили знакомые из местного фольклорного ансамбля "Оберег", который стремится по мере сил восстанавливать и изучать народную традицию. Получился яркий и атмосферный кадр на эту тему. Это не первое мое участие в конкурсе, и я рад, что на этот раз мой снимок принес победу", - сказал Алеев.

Еще одна работа фотокорреспондента ТАСС заняла второе место в номинации "Лучший снимок". Жюри отметило фотографию "Питрау", сделанную во время одноименного народного праздника народа кряшены, приуроченного к Петрову дню.

Конкурс "Национальные праздники народов России" проводится в рамках государственной программы "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан". Всего в этом году на конкурс было подано 453 работы из 28 регионов страны.