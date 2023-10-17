ТАСС поделился опытом работы с системой ВКС на конференции IVA DAY 2023

Наталья Матушкина выступила на круглом столе, посвященном трендам развития отечественной системы внутрикорпоративной связи

Руководитель управления продаж рекламы и рекламных технологий ТАСС Наталья Матушкина стала спикером конференции "IVA DAY 2023: IT-суверенитет и цифровизация 2030", которая прошла во вторник в Москве. Ее участники обсудили лучшие практики в области цифровой трансформации государства и бизнеса. На круглом столе "ВКС для бизнеса: тренды, кейсы, инновации" Матушкина рассказала об опыте работы агентства с системой отечественной разработки, в частности, привела примеры использования ВКС для решения ключевых коммуникационных задач ТАСС.

По словам представителя ТАСС, агентство применяет отечественное ПО для организации трансляций пресс-конференций и удаленного подключения спикеров и участников к мероприятиям, проведения обучающих вебинаров для сотрудников региональной и зарубежной корсетей. Кроме того, сервис востребован при поиске и адаптации новых сотрудников.

"Мы говорили о том, по каким критериям ТАСС, как государственная компания, выбирал систему внутрикорпоративной связи и какие требования необходимо было учесть. Поскольку наше агентство было единственным представителем госсектора на этой сессии, другим участникам было полезно познакомиться с нашим опытом работы с системой. Для ТАСС при выборе ПО были важны не только возможность решать разноплановые задачи внутри агентства, но и обеспечение безопасности и надежности хранения информации на внутренних серверах, а также полный контроль управления во избежание киберугроз", - отметила Матушкина, комментируя итоги круглого стола.

Участники сессии дали свои прогнозы о том, каким будет рабочее место будущего. Большинство из них сошлись во мнении, что в ближайшей перспективе использование IT-технологий станет базовой потребностью, и работодателям необходимо будет обеспечивать рабочие места сотрудников набором цифровых сервисов для эффективной и оперативной работы.

IVA DAY 2023 - отраслевая конференция, объединяющая представителей бизнеса и государства, ведущих российских ИТ-компаний, экспертов и визионеров. Организатором мероприятия выступает разработчик российского программного и аппаратного обеспечения IVA Technologies. Участники конференции обсудили новейшие российские технологические инновации, а также лучшие практики ведущих компаний по переходу на отечественные решения и цифровизации инфраструктуры.