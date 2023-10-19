Корреспондента ТАСС наградили медалью синодального отдела РПЦ

Награду Сергею Стефанову вручил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Специальный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Сергей Стефанов награжден медалью "Мир и согласие" II степени синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Церемония награждения прошла 19 октября в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в рамках X Международного фестиваля "Вера и слово". Медаль корреспонденту ТАСС вручил заместитель председателя синодального отдела Вахтанг Кипшидзе.

"Сегодня Русская православная церковь находится на передней линии ценностного, мировоззренческого противостояния, которое с каждым годом все больше усиливается во всем мире. Причем не только Церковь, но и вся наша страна, - сказал, комментируя награду, Сергей Стефанов. - Я рад, что тоже могу быть чем-то полезен в этом контексте, и именно с этой точки зрения расцениваю полученную награду. Мир и согласие у нас будут только в том случае, если мы сохраним и творчески разовьем наше богатое духовное и историческое наследие. Сам я давно являюсь прихожанином одного из московских храмов и рад, что моя работа непосредственно связана с тем, что мне близко и интересно".

Фестиваль "Вера и слово" проходит раз в два года. Его соорганизаторами выступают синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. В рамках фестиваля проходят круглые столы, мастер-классы, встречи с лидерами общественного мнения, секции, презентации. В числе задач фестиваля - углубление связей между церковной и светской журналистикой, поиск новых форм взаимодействия РПЦ с современным обществом, дальнейшее развитие сети православных СМИ.