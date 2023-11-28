ТАСС поделился опытом в освещении ESG-повестки

Журналист агентства Ирина Мандрыкина выступила на конференции "Компании с новым смыслом: как рассказать о них обществу"

Руководитель направления "Социальные и международные проекты" редакции партнерских проектов ТАСС Ирина Мандрыкина стала спикером конференции "Компании с новым смыслом: как рассказать о них обществу", которая прошла во вторник в Общественной палате РФ. На сессии с ее участием обсуждали основные тенденции продвижения ESG-повестки и устойчивого развития в медиа.

Говоря о ключевых трендах развития ESG-коммуникаций, Мандрыкина отметила, что в последнее время в медиа наблюдается повышенный интерес к социальным вопросам. "Ранее эти темы традиционно принято было считать пиаром и отправлять в корзину. Если буквально в прошлом году мы в основном писали об экологии, возобновляемых источниках энергии и переработке отходов, то в текущем году на ресурсах ТАСС все чаще можно почитать о проблемах работающих матерей и инклюзивных проектах. Это позитивный тренд не только во внешнем поле освещения ESG-повестки, но и внутри самих медиа. Мы учимся находить поводы и форматы, действительно интересные и полезные читателю и соответствующие редакционным стандартам. Это подтверждает и аналитика. По итогам прошлого года, согласно данным SCAN-Интерфакс, ТАСС освещал темы ESG активнее других и вышел на первое место в топ-10 российских СМИ", - прокомментировала она.

По словам журналиста, участие в конференции стало не только возможностью рассказать о работе и достижениях ТАСС в области освещения ESG-повестки, но и важным инструментом для обмена мнениями и опытом. "Сверять часы с коллегами, работающими в этом направлении, полезно для того, чтобы оставаться в повестке и держать планку лидера", - добавила Мандрыкина.

Конференция "Компании с новым смыслом: как рассказать о них обществу" посвящена актуальным направлениям и проектам в области ESG. Участники дискуссий затронули, в частности, вопросы развития новых коммуникационных технологий продвижения социальных и экологических программ бизнеса в условиях меняющейся медиасреды. Конференция проводится Центром развития филантропии "Сопричастность" и медиапорталом "Бизнес и Общество" при поддержке Комиссии по развитию некоммерческого сектора и Комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.