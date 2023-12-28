Лучшие кадры ТАСС за 2023 год представлены на фотовыставке перед зданием агентства

Фотокорреспонденты запечатлели значимые события в политической, общественной, спортивной и культурной жизни страны

Фотовыставка "Лучшие фото ТАСС 2023 года" открылась перед штаб-квартирой агентства в Москве. Также обновилась экспозиция в витрине здания на Тверском бульваре, 2.

Фотожурналисты ТАСС ежедневно фиксируют важнейшие события в стране и мире - и уходящий год не исключение. В итоговый выставочный проект вошли снимки, которые не только обладают документальной ценностью, но и отражают дух времени, давая зрителям мощный эмоциональный заряд. В их числе ключевые моменты в политике, природные катаклизмы, боевая работа наших военных в зоне СВО, события экономической, культурной, спортивной и общественной жизни России.

"Было очень трудно выбирать лучшие фотографии из огромного количества снимков, сделанных фотокорреспондентами ТАСС за год. Здесь и великолепные спортивные сюжеты Сергея Бобылева и Александра Щербака, изумительная природа на фото Юрия Смитюка и Владимира Смирнова. Интересно освещают работу правительства Михаил Метцель, Артем Геодакян и Вячеслав Прокофьев. Вызывает неподдельное удивление работоспособность Егора Алеева и Кирилла Кухмаря, умение наших молодых фотографов Софьи Сандурской и Михаила Синицына видеть неожиданные ракурсы. Радует, что заслуженные фотомастера Сергей Карпухин и Владимир Гердо щедро передают опыт молодым. Ведь все мы вместе делаем работу своей мечты - пишем визуальную историю нашей России!" - отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян.

Репортеры агентства, в частности, запечатлели рабочий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25", последствия попадания беспилотника в башню "Москва-Сити", пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя, открытие Московского государственного театра эстрады после комплексной реставрации и другие резонансные сюжеты.

С лучшими фотоработами 2023 года также знакомят фотографии, представленные в витрине здания ТАСС. На них в том числе можно увидеть кадры, запечатлевшие президента России Владимира Путина во время общения со СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине, прибытие эвакуированных граждан Палестины в Грозный, выступление Сергея Карякина на международном турнире "Шахматные звезды - 2023", осетинскую свадьбу на Международной выставке-форуме "Россия".

Вся коллекция лучших фотографий агентства за 2023 год представлена в медиабанке ТАСС.