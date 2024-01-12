ТАСС пополнил свой медиабанк зарубежными видеоновостями

Клиентам агентства доступны видеоматериалы от EPA-EFE

Медиабанк ТАСС расширил свою коллекцию видеоконтента. Договоренности, заключенные с международным фотоагентством ЕРA Images, открыли клиентам tassphoto.com доступ к зарубежному новостному видео.

Медиабанк ТАСС является сегодня единственной площадкой в России, которая дистрибутирует репортажное видео зарубежных информационных агентств для своих клиентов. Видеорепортажи снимают профессиональные операторы ЕРA по всему миру в партнерстве с испанским новостным агентством EFE, круглосуточно освещая международную повестку по всем новостным темам.

В медиабанке ТАСС уже выпущены видеорепортажи EPA-EFE о выставке технологий CES 2024 в Лас-Вегасе, акции протеста полицейских в Париже и масштабной забастовке машинистов поездов в Германии, холодах в Нью-Дели и Брюсселе, четвертом этапе ралли "Дакар" в Саудовской Аравии, протестах в Буэнос-Айресе, введении чрезвычайного положения в Эквадоре, а также многих других резонансных событиях.

EPA Images - европейское информационное фотоагентство, основанное в 1985 году. Его фотографы и операторы работают во всех странах мира, освещая все значимые события и явления общественно-политической, деловой, культурной и спортивной жизни. ТАСС на протяжении многих лет сотрудничает с ЕPA Images в вопросах дистрибуции фото, а теперь это партнерство удалось расширить до востребованного российской аудиторией формата видео.

Медиабанк ТАСС - один из крупнейших на пространстве СНГ, он насчитывает около 50 млн единиц контента. Это современные репортажные фото и видео от корреспондентов ТАСС в России и за рубежом, материалы партнеров агентства, инфографика, архивные снимки с начала ХХ века. В ноябре 2023 года в медиабанке был открыт раздел со стоковыми фотографиями.