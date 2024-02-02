Руководитель редакции ТАСС принял участие в открытии Клуба молодых ученых в Уфе

Андрей Резниченко провел "Открытый разговор" с ученым Артемом Огановым

Руководитель редакции ТАСС "Наука" Андрей Резниченко провел мероприятие "Открытый разговор" с профессором РАН и Сколковского института науки и технологий Артемом Огановым в рамках открытия в Уфе Клуба молодых ученых в Доме Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ).

Тема беседы - идеи и фундаментальные прорывы, которые меняют ландшафт современной науки и жизнь человека. В дискуссии приняли участие молодые исследователи и аспиранты вузов и других организаций, входящих в Евразийский НОЦ.

"Я рассказал о том, как ТАСС занимается популяризацией науки и как важно делать это и самим ученым, потому что таким образом создается комфортная для них среда и повышается престиж научной деятельности", - отметил Резниченко после мероприятия.

Работа Клуба молодых ученых нацелена на углубление междисциплинарного взаимодействия и на обмен опытом, участниками клуба смогут стать сотрудники организаций, входящих в состав НОЦ. Это шесть университетов Республики Башкортостан, Сколковский институт науки и технологий, три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики. Ранее в управляющей компании НОЦ пояснили ТАСС, что клуб создан по запросу ученых.