ТАСС расскажет о работе в Арктике, карьере в медиа и проблемах детей на форуме "Россия"

Агентство в феврале проведет серию лекций и творческих встреч, участниками которых станут представители ТАСС и известные российские актеры

Творческие встречи с популярными российскими артистами, лекции и мастер-классы организует ТАСС в феврале для посетителей Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

6 февраля специальный корреспондент редакции "Наука" Вера Костамо расскажет про экстремальную журналистику, Арктику и экспедиции (павильон №57, "Россия - моя история", "Просвещение", 15:00-16:00). В ходе встречи журналист поделится своим опытом работы в экспедициях. Также слушатели узнают о людях, работающих в труднодоступных районах страны, научных исследованиях и возможностях для молодых ученых участвовать в экспедициях. Организатором мероприятия выступает Ассоциация полярников.

В этот же день руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко прочтет лекцию на тему "Цифровая экономика - это не только про айтишников: кем и как работать в новом мире, если ты - гуманитарий" (павильон Е, "Мир цифры", лекторий Wink, 17:00-18:00). Мероприятие пройдет в рамках отраслевого дня на выставке "Цифровая экономика". В контексте цифровой экономики спикер ТАСС расскажет о новых возможностях в digital, креативе, блогинге, промпт-инжиниринге и других популярных направлениях и инструментах в медиа, которые помогут начинающему специалисту заявить о себе.

7 февраля в рамках тематического дня "Социальная политика в интересах детства" шеф-редактор редакции "ТАСС Дети" Алиса Протас поговорит со слушателями на тему "Буллинг. Что делать, если столкнулся с травлей?" (лекторий Wink, павильон 5-6, "Мир цифры", 18:00-19:00). В ходе мероприятия она представит образовательные ролики, созданные редакцией "Ньюм и ТД" и посвященные социальным проблемам подростков. После просмотра состоится диалог со зрителями на важную для современного общества тему.

17 февраля руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян прочтет лекцию "Как начать карьеру в медиа?". Она пройдет в рамках карьерного форума "Труд крут", организованного молодежной общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды" и Министерством труда и социальной защиты России.

24 февраля в лектории Wink (павильон 5-6 "Мир цифры") с 15:30 до 17:30 советник руководства ТАСС Дарья Черняховская проведет для детей и подростков встречу с российским актером, музыкантом, лидером группы "Ковер-квартет" Виктором Добронравовым. Участники мероприятия смогут лично или в онлайн-формате через аккаунты проекта "Ньюм и ТД" во "ВКонтакте" и Telegram задать спикеру вопросы. В ходе встречи они узнают, в чем секрет успеха и как его добиться, какими в детстве были те, на кого мы сейчас смотрим в кино, на сцене театров и в соцсетях, как они справлялись со школьными проблемами - ответы на эти и другие вопросы будут интересны не только школьникам, но и их родителям.

25 февраля в лектории Wink (павильон 5-6 "Мир цифры", 17:30-19:30) Дарья Черняховская совместно с редакцией "ТАСС Дети" проведет творческую встречу с актером, кинорежиссером, продюсером и радиоведущим Александром Самойленко. Через аккаунты проекта "Ньюм и ТД" во "ВКонтакте" и Telegram подписчики проекта получат уникальную возможность задать ему вопросы.

О ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия"

Мультимедийная зона ТАСС в павильоне 5-6 на площадке "Мир цифры" представляет собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства в Москве на Тверском бульваре, 2. Бегущая строка, один из узнаваемых элементов здания ТАСС, показывает новости, в том числе с выставки-форума "Россия". В 15 тематических окнах-экранах в режиме реального времени транслируются актуальные видео с сайта tass.ru, спецпроекты агентства, подборки фотографий ТАСС по разным темам.

В павильоне Координационного центра правительства РФ работает новостная студия, где журналисты ТАСС берут интервью у ключевых спикеров форума. Все фото- и видеоматериалы из студии, организованной ТАСС, АНО "Национальные приоритеты" и порталом "Объясняем.рф", доступны в специально созданном медиабанке и открыты для использования другими СМИ.