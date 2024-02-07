Фотовыставка ТАСС к 10-летию Олимпиады в Сочи открылась в "Красной Поляне"

На снимках репортеров агентства представлены самые яркие моменты Игр 2014 года

Выставка фотографий ТАСС, приуроченная к десятилетию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, открылась сегодня в парке "Времена года" на курорте "Красная Поляна".

Экспозиция "Сочи-2014. 10 лет спустя" включает два десятка снимков фотокорреспондентов агентства, запечатлевших самые яркие моменты Олимпиады-2014. В день старта главных мировых состязаний 7 февраля 2014 года для гостей открылся курорт "Красная Поляна". Фотографии напоминают о ярком спортивном празднике, благодаря которому горный кластер Сочи стал местом притяжения туристов со всего мира.

На выставке зрители увидят кадры выступлений российских спортсменов на соревнованиях по биатлону, фристайлу, скелетону, сноуборду и другим видам спорта. Триумф российских фигуристов, получивших золотые медали в командных соревнованиях, красочные инсталляции и зажжение чаши Олимпийского огня во время торжественной церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр, встреча президента РФ Владимира Путина с российскими паралимпийцами, ростовые куклы - талисманы Олимпиады на ледовой арене, салют над стадионом "Фишт" на закрытии Игр - эти и другие сюжеты попали в объективы фотожурналистов ТАСС.

Авторами снимков стали Артем Коротаев, Валерий Шарифулин, Сергей Фадеичев, Станислав Красильников, Руслан Шамуков, Владимир Смирнов, Михаил Климентьев.

Вход на выставку свободный.