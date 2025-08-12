Награду получил спецпроект "Друзья человечества"

ТАСС, 12 августа. Спецпроект ТАСС "Друзья человечества" вошел в число победителей премии для медиа "Апостол". Он взял серебро в номинации "Специальные проекты / Лучший специальный проект с нестандартной механикой" в блоке "Медиа". Список победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

Спецпроект рассказывает о меценатах российской науки прошлого и настоящего, их миссии и ценностях. Для этого авторы создали цифровую платформу, стилизованную под социальную сеть будущего. Технологии искусственного интеллекта помогли "оживить" исторических деятелей XIX века: пользователи могут задавать вопросы меценатам в формате чат-бота, получать персонализированные ответы и погружаться в образовательный контент через геймификацию.

"Это был смелый эксперимент. Что важно – эксперимент удачный. Начав с гипотезы "что было бы, если бы у меценатов науки прошлого были бы технологии будущего", мы создали цельную, понятную и достоверную историю. Мы дали голос тем, без кого наша жизнь, какой мы ее знаем, вряд ли была бы такой комфортной и прекрасной", – рассказала руководитель управления специальных проектов ТАСС Калерия Андреева.

Проект ТАСС не только возродил интерес к именам выдающихся благотворителей, но и стал мостом между научным меценатством прошлого и современной Общенациональной премией Христофора Леденцова, в партнерстве с которой создана цифровая платформа.

Премия "Апостол" учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России и медиапроектами "Лайфхакер" и "Палиндром". Победителей конкурса определяло жюри, в которое вошли представители топ-менеджмента индустрии. Организатором проекта выступает Центр развития бизнес-коммуникаций.